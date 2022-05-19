ليس ريال مدريد .. زوجة جوندوان تكشف سبب سفره إلى إسبانيا

خرجت العديد من التقارير خلال الأيام القليلة الماضية تفيد بأن الألماني إلكاي جوندوان نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي سيرحل عن الفريق مع نهاية الموسم الحالي.

وتم إشعال تلك التقارير بعد سفر جوندوان سرًا إلى إسبانيا، مع شائعات بأنه توجه إلى العاصمة الإسبانية لبدء محادثات للانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

ومع ذلك، قررت زوجة جوندوان الجديدة أن تكشف السبب الرئيسي وراء رحلة نجم مانشستر سيتي إلى إسبانيا، بعد أن تزوجا في العاصمة الإيطالية، روما.

وسافر جوندوان بعد أن قرر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن يمنح الفريق يومي عطلة، قبل العودة إلى التدريبات يوم الخميس، استعدادًا لمباراة أستون فيلا في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ماذا قيل؟

كتبت عارضة الأزياء الإيطالية سارة عرفاوي زوجة جوندوان عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "نحن متزوجان وسعداء حقًا".

وأضافت: "أردنا أن نجعلها مناسبة خاصة، ولكن لسوء الحظ بعد هذه الأخبار المزيفة عن زوجي شعرت بأنني مجبرة على قول الحقيقة".

لماذا تم الحديث عن مستقبل جوندوان؟

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية ذكرت في وقت سابق من مايو الجاري أن مستقبل جوندوان في مانشستر سيتي أصبح معقدًا، حيث يتجه نحو العام الأخير في عقده.

ويبدو أن مانشستر سيتي يخطط لعدم منح اللاعب صاحب الواحد وثلاثين عامًا عقدًا جديدًا، مما يعني أن وصول عرض لائق من نادٍ آخر سيكون مغريًا.

ويأمل مانشستر سيتي أن يحصل على لاعب خط وسط جديد في فترة الانتقالات الصيفية، مما قد يحد من ظهور الألماني خلال الموسم المقبل.

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