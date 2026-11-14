ليس رونالدو ولا ساديو ماني .. النصر يستقر على تجديد عقود ثنائي أجنبي

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بحسب الإعلامي السعودي محمد البكيري، قرر النصر التوجه نحو تمديد عقود الثنائي الأجنبي جواو فيليكس وإينيغو مارتينيز

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ونشر البكيري تغريدة مساء السبت ناقش فيها آخر المستجدات فيما يخص ملف تمديد عقود المحترفين في صفوف النصر بالفترة الحالية، وتحديدًا الرباعي جواو فيليكس، ساديو ماني، إينيغو مارتينيز، وكريستيانو رونالدو.

وكتب البكيري عبر حسابه على "إكس": "كريستيانو وساديو خارج الحسابات، والمال العائق أمام النصر للحفاظ على أبرز نجومه".

وواصل: "استقرت الإدارة المالية على تجديد عقود الثنائي إينيغو مارتينيز وجواو فيليكس في محاولة لإيجاد سيولة مالية وضمانات قبل سوق الانتقالات الشتوية".

وختم: "تم استثناء التوجه لتجديد عقود الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني لعدم وجود حاجة لخدماتهما الموسم القادم وتخفيض الرواتب في ظل الرقابة المالية، رغم استخدام النادي أحد الروافع وسداد قيمة 200 مليون ريال ولكن حجم الديون بلغ 800 مليون ريال".

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وبالحديث عن عقود الرباعي، ينتهي عقد فيليكس بنهاية الموسم الجاري، ويوجد بعقده بند يتيح للنصر تمديده من طرف واحد بحسب المعلومات المتواترة في الإعلام.

وفيما يخص الثلاثي رونالدو، ماني، وإينيغو مارتينيز، فتنتهي عقود اللاعبين الثلاثة بحلول يونيو المقبل أيضًا، وسط ضبابية فيما يخص مستقبلهم، وخصوصًا رونالدو الذي تتحدث التقارير عن قراره الاعتزال نهائيًا بحلول نهاية الموسم الجاري.