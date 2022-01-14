ليس تين هاج أو بوتشيتينو.. رانجنيك يختار اسمًا جديدًا لمانشستر يونايتد!

تستمر الأنباء حول اسم مدرب مانشستر يونايتد الجديد، وأحدثها ما نُشر عن اسم مفاجئ اختاره رالف رانجنيك ليشغل منصبه في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يتحول رانجنيك إلى منصب مستشار في مانشستر يونايتد بمجرد نهاية الموسم الحالي، لذلك فرأيه ذات قيمة وثقل للإدارة الإنجليزية.

وفي الأشهر الماضية، طُرح اسم إيريك تين هاج وماوريسيو بوتشيتينو للمهمة، لكن يبدو أن اختيار رانجنيك أتى من خارج هذه الدائرة المغلقة.

ما هو اختيار رانجنيك لتدريب مانشستر يونايتد؟

صحيفة "كوريري ديلو سبورت" أشارت إلى أن رانجنيك يريد التعاقد لمانشستر يونايتد مع مدرب إنتر الحالي، سيموني إنزاجي.

الطريقة التي عمل بها إنزاجي وكيف تألق مع لاتسيو ثم إنتر تجذب الألماني كثيرًا إليه وتجعله يؤمن بأنه الخيار الأمثل لتعويض الشياطين الحمر ما فاتهم.

في الوقت نفسه، تشير الصحيفة الإيطالية إلى أن إنزاجي قد يكون مهتمًا بالوظيفة حقًا، ودلالة ذلك أنه يتعلم اللغة الإنجليزية.

مدرب النيراتزوري يحلم بأن يدرب خارج الدوري الإيطالي، رغم أن عقده مع إنتر لا يزال ساريًا حتى صيف 2023.

هل مانشستر يونايتد الوحيد المهتم بإنزاجي؟

مهمة رانجنيك لن تكون سهلة في جلب إنزاجي إلى أولد ترافورد، ليس فقط لارتباطه بعقد مع إنتر، بل للأندية الأخرى المهتمة به.

الصحيفة الإيطالية أشارت إلى أن أتلتيكو مدريد وضع إنزاجي على رأس لائحة المرشحين لخلافة دييجو سيميوني في الفترة المقبلة.

الروخي بلانكوس قد يبدأوا مرحلة التغيير بنهاية هذا الموسم بعد خيبة الأمل المحلية التي قد تزداد بالفشل الأوروبي المتوقع أيضًا.

كيف كانت مسيرة إنزاجي التدريبية؟

تولى إنزاجي تدريب لاتسيو عام 2016 بعد رحيل مارسيلو بيلسا عن تدريب الفريق العاصمي بعد ساعات من توليه المسؤولية.

مع لاتسيو، نجح في تحقيق كأس إيطاليا 2019، كما حقق لقب كأس السوبر الإيطالي، وقاد فريقه للعودة إلى دوري أبطال أوروبا بعد طول غياب.

انتقل إنزاجي هذا الموسم لتدريب إنتر خلفًا لأنطونيو كونتي، وهو يتصدر الدوري الإيطالي بفارق نقطة ومباراة أقل عن الوصيف ميلان.

لم يخسر إنتر مع إنزاجي في آخر 20 مباراة سوى مرة واحدة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وكلل جهوده بالتتويج بالسوبر على يد يوفنتوس منذ أيام.

الآن يستعد إنزاجي إلى اختبار صعب بقيادة النيراتزوري أمام ليفربول في ثمن نهائي ذات الأذنين.

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