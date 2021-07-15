ليس بيريرا .. الهلال يفاوض أحد لاعبي الدوري الإنجليزي

هل ينجح الهلال في حسم هذه الصفقة؟

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، دخلت في مفاوضات مع أحد لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نادي الهلال نجح في التعاقد مع لاعبان حتى الآن، وهما حمد اليامي الظهير الأيمن لفريق القادسية، والمالي موسى ماريجا مهاجم نادي بورتو البرتغالي.

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وأشارت صحيفة "البلاد" السعودية إلى أن الهلال يسعى للتعاقد مع الباراجوياني ميجيل ألميرون، صانع ألعاب وجناح فريق نيوكاسل الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الجارية.

الهلال فضّل صرف النظر عن التعاقد مع البرازيلي ماثيوس بيريرا، لاعب نادي وست بروميتش الإنجليزي، بسبب مطالباته المالية الكبيرة.

وطلب ماثيوس من نادي الهلال الحصول على مبلغ 20 مليون يورو، ولكن إدارة الزعيم كانت قد عرضت مبلغ 7 ملايين يورو فقط.

ألميرون كان يلعب في نادي لانوس الأرجنتيني، والذي انتقل منه إلى أتلانتا يونايتد الأمريكي، ومنه إلى نيوكاسل في يناير 2019، ليظل لاعبًا في صفوفه حتى الآن.