الانتقالات

ليس بنزيما .. رونالدو يختار شريكه في هجوم يوفنتوس

التعليقات()
Cristiano Ronaldo Juventus Lyon UEFA Champions League
Getty
الدون أعطى موافقته على الصفقة

أشارت تقارير في الصحافة الإيطالية إلى إعطاء كريستيانو رونالدو الضوء الأخضر لناديه يوفنتوس من أجل إتمام التعاقد مع شريك جديد له في خط الهجوم للموسم المقبل في صورة إدين دجيكو من روما.

بعض التقارير الواردة من إيطاليا ذكرت أن رونالدو يريد لم الشمل من جديد مع كريم بنزيما ، ولكن انضمام الفرنسي من ريال مدريد يبدو صعباً هذا الصيف.

وقالت "توتوسبورت" في صفحتها الأولى هذا الصباح إن الاتصالات جرت بين إدارة النادي ورونالدو لاستطلاع رأيه بخصوص عقد شراكة مع دجيكو الموسم المقبل.

اختيارات المحررين

المزيد من الفرق

    وأبدى البرتغالي رضاه عن ضم ناديه للبوسني، ويرى فيه شريكاً مثالياً لمساعدته في الخط الأمامي للسيدة العجوز حسبما أوضحت الصحيفة.

    التقارير في الأيام الماضية تحدثت عن أن دجيكو مطلب شخصي أيضاً من أندريا بيرلو، مدرب الفريق الجديد، والذي يراه معوضاً مثالياً للمغادر جونزالو هيجواين.

    ولم ينف وكيل اللاعب البوسني وجود اهتمام من قبل يوفنتوس وإنتر ، خصوصاً وأنه كان على أعتاب الانضمام لصفوف الأخير الصيف الماضي ثم جدد عقده مع روما.

    دجيكو، 34 عاماً، جدد الصيف الماضي مع روما حتى 2022، وتشير الأنباء أن زوجته تفضل الاستمرار في العاصمة الإيطالية وعدم الرحيل.

    إغلاق