ليس بسبب السعودية .. والدة مانشيني تكشف سبب استقالته وحقيقة عرض الأخضر

المدرب الإيطالي صدم العالم باستقالته من تدريب الآدزوري

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صدم الإيطالي روبرتو مانشيني العالم أجمع باستقالته من تدريب المنتخب الإيطالي يوم أمس الأحد قبل 10 شهور من انطلاق يورو 2024، وهي البطولة التي سيدخلها الآدزوري بهدف الحفاظ على لقبه المتوج به عام 2020.

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المصادر الإخبارية أكدت أن الاتفاق مع الاتحاد السعودي لقيادة المنتخب الوطني هو السبب خلف استقالة مانشيني، لكن والدة المدرب المخضرم، ماريانا، أوضحت في تصريحات لصحيفة ناشيونال ديلي أن السبب خلف ذلك القرار مختلف تمامًا.

إذ قالت "لم أعلم شيئًا عن القرار، تحدث معي أحد أقاربي وأبلغني أنه شاهد استقالة مانشيني عبر التلفاز. السبب خلف ذلك؟ روبرتو لديه قلب كبير، لم يتجاوز أبدًا أزمة وفاة جانليوكا فيالي، لقد كان قريبًا جدًا منه، الاتحاد الإيطالي قرروا تعيين شخص آخر بدلًا منه لكني لا أذكر من هو تحديدًا".

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وعن حقيقة وقوف العرض السعودي خلف استقالة المدرب صاحب الـ58 عامًا، قالت "ليس لدي أي فكرة عن الأمر، سأتصل به وأتحدث معه كما فعلت دومًا. إن كانت تلك رغبته سيشرح لي أسبابه وسنكون كآباء داعمين له دومًا".

الاتحاد السعودي يبحث عن مدرب لقيادة الأخضر منذ استقالة هيرفي رينارد في مارس الماضي، وقد ارتبط مؤخرًا بالبرتغالي جروج جيسوس لكنه اختار في النهاية تدريب الهلال.

المصادر المتابعة تتحدث عن اقتراب مانشيني من توقيع عقد لتدريب الأخضر يمتد لـ3 سنوات مقابل حصوله على 30-40 مليون يورو سنويًا.

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