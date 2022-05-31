ليس برشلونة ولا بايرن.. مدرب بولندا يقترح وجهة أخرى على ليفاندوفسكي

وجهة أخرى تظهر في الصورة بالنسبة لروبرت ليفاندوفسكي

مزح مدرب منتخب بولندا تشيسلاف ميشنيفيتش حيال النادي الذي يرغب في أن ينضم إليه لاعب منتخب بلاده ونجمه الأول روبرت ليفاندوفسكي والذي وصلت علاقته مع ناديه بايرن ميونخ إلى طريق مسدود.

المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا، أعلن أنه لن يجدد عقده لما بعد عام 2023، قائلًا لوسائل الإعلام إنه يتمنى أن يسمح له النادي البافاري بالرحيل خصوصًا وأن قصته قد انتهت معه، على حد تعبير البولندي.

الحل الأفضل للطرفين

ووصف ليفاندوفسكي في آخر تصريحاته عن الأمر رحيله عن الفريق بأنه "الحل الأفضل للطرفين".

تصريحات تحدث عنها تشيسلاف ميشينفيتش بمرح حيث قال: "أريد أن أرى ليفاندوفسكي بقميص ليفربول، لأنني مشجع للنادي".

ولكن إذا كانت تصريحات ميشينفيتش مزاحًا، فهي على الأرجح تلاقي صدى في الميركاتو الصيفي المقبل، إذ إن ليفربول قد يكون وجهة محتملة لليفاندوفسكي.

تسهيلات في صفقة انضمام ليفاندوفسكي إلى ليفربول

فريق ملعب أنفيلد يبحث عن تعزيز خياراته الهجومية مع رحيل محتمل لنجمه السنغالي ساديو ماني إلى بايرن ميونخ بالذات، وقد يكون قدوم ليفاندوفسكي من بنود تسهيل الصفقة.

يضاف إلى ذلك أن ليفاندوفسكي سبق له العمل مع يورجن كلوب مدرب ليفربول، أثناء بداياتهما سويًا في بوروسيا دورتموند.

ولكن ليفربول ليس الطامح الأكبر في التعاقد مع ليفاندوفسكي، إذ إن برشلونة هو الوجهة الأكثر ترجيحًا إلى الآن، بل إن النادي الكتالوني قد بدأ مفاوضات واضحة مع ممثلي اللاعب.

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