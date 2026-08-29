"أفتقد مارادونا وميسي ورونالدو".. مورينيو يفتح النار على صناع القرار في الكرة الذهبية!

شكك مدرب ريال مدريد، جوزيه مورينيو، في إجراءات منح جائزة الكرة الذهبية، معتبراً أن الاعتماد على النجاحات الجماعية البحتة هو نهج خاطئ لتحديد أفضل لاعب في العالم. وقال المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي للنادي الملكي قبل مباراة الأحد ضد الصاعد حديثاً فريق مالاجا في ملعبهم، سانتياجو برنابيو: "لا يمكنك منح الكرة الذهبية للاعب لمجرد أنه فاز بلقب دوري أبطال أوروبا أو كأس العالم".

وبدلاً من ذلك، يرى مورينيو أن هذه الجائزة يجب أن تكون وساماً للاعبين الذين يصنعون حقبة تاريخية وتفتقدهم الرياضة بعد انتهاء مسيرتهم. وأضاف: "بالنسبة لي، يجب أن تذهب الكرة الذهبية لأحد هؤلاء اللاعبين الذين سنفتقدهم إلى الأبد عندما يتوقفون عن اللعب. أنا أفتقد مارادونا، ورونالدينيو، ورونالدو، وكريستيانو، وميسي، وزيزو، ولوثار ماتيوس... أفتقد هؤلاء الأشخاص".

وإذا كانت الإنجازات الجماعية هي ما يجب تقديره في المقام الأول، فهناك بدائل أكثر ملاءمة حسب وجهة نظر مورينيو، حيث أوضح: "إذا أردت تكريم الأبطال، يجب إعطاء الكرة الذهبية للويس إنريكي – كرة ذهبية للمدربين، فهو الذي يمثل الفريق. أو لمنتخب إسبانيا. بالتأكيد يستحق السيد دي لا فوينتي الكرة الذهبية للمدربين. سيكون هذا التكريم العظيم لفريق يدخل التاريخ".

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كيف انتقد جوزيه مورينيو توزيع الكرة الذهبية؟





ومن وجهة نظره، يجب تقييم مستوى الأداء الفردي بشكل منفصل. وفسّر مورينيو: "الحديث عن أفضل لاعب في العالم شيء آخر. لا يجب أن يكون بالضرورة من باريس سان جيرمان أو من المنتخب الإسباني". وتابع: "أفضل لاعبين في العالم هم اثنان، أو ثلاثة، أو أربعة، ونحن نعرف من هم وأين يلعبون. وهم يتواجدون هنا. ونحن نعرف أيضاً من كتب التاريخ على المستوى الفردي هذا الصيف".





علاوة على ذلك، أظهر المدرب البالغ من العمر 63 عاماً شكوكاً واضحة بشأن معايير صناع القرار. وأردف: "ربما تكون الكرة الذهبية أمراً سياسياً أيضاً. وعندما تدخل السياسة في اللعبة، لا يعود الأمر يعجبني كثيراً. أنتم تعرفون رأيي في الكرة الذهبية. لن نخترع شيئاً جديداً الآن سواء مع المنتخب الإسباني أو باريس سان جيرمان. اللاعبون؟ هذا شيء آخر".





ومن المقرر أن تقام النسخة السبعون من حفل الكرة الذهبية يوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر، والتي ستحمل معها تغييراً استثنائياً. فبمناسبة هذه النسخة التاريخية، سيقام الحفل المرموق لأول مرة في العاصمة البريطانية لندن بدلاً من باريس. وتجدر الإشارة إلى أن مجلة "فرانس فوتبول" تمنح جائزة الكرة الذهبية سنوياً لأفضل لاعب في الموسم الماضي منذ عام 1956.

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كيف تعمل عملية التصويت للكرة الذهبية؟

لتقييم المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، يتم أخذ الفترة من 1 أغسطس 2025 إلى 31 يوليو 2026 بعين الاعتبار. وبالتالي، إلى جانب الإنجازات على مستوى الأندية، ستدخل بطولة كأس العالم 2026 المقامة في أمريكا الشمالية ضمن معايير التقييم.





ويتم التصويت من قبل 100 صحفي من الدول التي تصنف ضمن أفضل 100 منتخب في تصنيف الفيفا. يختار كل ممثل إعلامي قائمته المفضلة المكونة من 10 لاعبين من القائمة المختصرة الرسمية ويوزع النقاط بشكل متدرج: يحصل صاحب المركز الأول على 15 نقطة، والثاني على 12، والثالث على 10، والرابع على 8، والخامس على 7 نقاط. أما المراكز من السادس إلى العاشر فتحصل على 5 و4 و3 و2 ونقطة واحدة على التوالي.

الكرة الذهبية: الفائزون في السنوات العشر الماضية

السنة الفائز 2025 عثمان ديمبيلي 2024 رودري 2023 ليونيل ميسي 2022 كريم بنزيما 2021 ليونيل ميسي 2020 لم تُمنح 2019 ليونيل ميسي 2018 لوكا مودريتش 2017 كريستيانو رونالدو 2016 كريستيانو رونالدو 2015 ليونيل ميسي







