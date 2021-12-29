ليس الونش .. الأهلي السعودي يدخل في مفاوضات جدية مع نجم الزمالك

كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن مفاوضات جادة بدأها النادي الأهلي السعودي مع أحد نجوم الزمالك المصري تمهيدًا لضمه خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

الفريق الجداوي ارتبط طوال الأسابيع الماضية بمدافع الزمالك "محمود حمدي الونش"، لكن المفاوضات الجديدة ليست معه بل مع لاعب آخر من الفريق الأبيض.

من هو لاعب الزمالك المطلوب في الأهلي السعودي؟

صحيفة عكاظ أوضحت أن مفاوضات الأهلي بدأت مع أحمد سيد زيزو جناح الزمالك القادر على اللعب في وسط الملعب كذلك، تمهيدًا لضمه بعد فتح فترة الانتقالات الشتوية في الأول من يناير القادم.

زيزو كان قد ارتبط بالرحيل عن فريقه خلال الصيف الماضي والانتقال لأحد أندية السعودية أو الإمارات، وقد تلقى عرضًا رسميًا بالفعل من العين الإماراتي، لكنه في النهاية جدد عقده مع الزمالك.

ويمتد عقد اللاعب المصري مع ناديه حتى صيف 2025، ولذا سيضطر الأهلي للدخول في مفاوضات مباشرة مع إدارة الزمالك بعد الاتفاق مع اللاعب لضمه بالإعارة أو الانتقال النهائي.

الأهلي لن يستطيع التعاقد مع لاعبين جدد وقيدهم في قائمته المحلية سوى بعد تسديد 75 مليون ريال سعودي تقريبًا، إذ أعلنت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة السعودية أن هذا المبلغ مطلوب من النادي سداده قبل الـ26 من يناير القادم ليحصل على شهادة الكفاءة المالية التي تمنحه حق قيد لاعبين جدد في يناير.

ما هو وضع النادي الأهلي في الدوري السعودي؟

لا يُمكن وصف موسم الأهلي الجاري في الدوري السعودي سوى بالكارثي، إذ لم يستطع جمع أكثر من 15 نقطة من مبارياته الـ14.

الفريق الذي يُدربه بيسنيك هاسي خسر 5 مباريات وتعادل في ستة ولم يفز سوى في ثلاثة، وقد سجل 15 هدفًا واستقبل مرماه 17.

ولا يُقدم أجانب الفريق المستوى المطلوب ويدور الحديث عن رحيل العديد منهم في الشتاء، سواء بالإعارة أو فسخ العقد بالتراضي أو حتى فسخه من جانب النادي ودفع الشرط الجزائي.

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