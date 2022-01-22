ليس الهريفي .. نجم النصر السابق يُوجه انتقادًا لاذعًا لتاليسكا

رغم تصدره لقائمة هدافي الموسم الجاري من الدوري السعودي بجانب أوديون إيجالو وبرصيد 12 هدفًا، تلقى نجم النصر أندرسون تاليسكا انتقادًا لاذعًا من أحد لاعبي الفريق السابقين.

النصر نجح يوم أمس في تحقيق انتصاره السادس على التوالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، حين هزم التعاون بهدف نظيف، وقد صعد للمركز الثاني في جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن الاتحاد الذي تتبقى له مباراة مؤجلة أمام الهلال ستُلعب في مارس القادم.

ماذا قال لاعب النصر السابق عن تاليسكا؟

نجم وسط النصر السابق، هاشم سرور، أبدى استياءه من إهدار تاليسكا للعديد من الفرص السهلة خلال المباريات الأخيرة للفريق في الدوري السعودي.

وأشار خلال حسابه الرسمي على تويتر أن السبب في ذلك يعود لمعاناة اللاعب بدنيًا، وطالبه بالعمل على تلك النقطة في التدريبات.

إذ كتب "تاليسكا أضاع الكثير من الفرص السهلة والسبب فقدان اللاعب للمخزون اللياقي الكافي لأداء مباراة 90 دقيقه وعليه العمل أكثر في التمارين".

النجم البرازيلي لم يُسجل خلال مواجهة التعاون الأخيرة، إذ جاء هدف الفوز النصراوي بنيران صديقة، لكنه استطاع التسجيل في المباريات الثلاثة التي سبقتها أمام الفتح وضمك والفيصلي.

ماذا كان الهريفي قد قال عن تاليسكا؟

تعرض فهد الهريفي نجم النصر السابق لحملة كبيرة من جمهور وإعلام الفريق بعد انتقاداته لأداء تاليسكا، خاصة عدم قيامه بدور صانع الألعاب الذي جاء ليؤديه في الرياض.

الهريفي يرى أن صاحب الـ27 عامًا يُحب اللعب في المساحات ولذا يهرب من العمق إلى الأطراف، كما أنه يُفضل رؤية المرمى والانطلاق بالكرة، مشيرًا إلى أن النصر يحتاج صانع ألعاب وليس جناحًا.

تلك الانتقادات وجدت رد فعل مضاد من الجماهير والإعلام النصراوي مما أدى لخلافات كبيرة انتهت باعتزال الهريفي تشجيع النصر والحديث عنه. (المزيد من التفاصيل هنا)

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