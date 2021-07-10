ليس النصر أو الهلال .. آل فتيل يفاجئ الجميع بفريقه الجديد

أين سيذهب محمد آل فتيل الموسم القادم؟

أعلن النادي الأهلي، عن استبعاد لاعبه محمد آل فتيل مدافع الراقي، من قائة الفريق المسافرة إلى تونس غدًا الأحد، لخوض معسكرًا تحضيرًا للموسم الجديد.

وانتهى عقد محمد آل فتيل بنهاية الموسم الماضي، ولم يصل لاتفاق مع إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي على تجديد عقده حتى الآن، وسط أنباء تفيد باهتمام النصر والهلال باللاعب.

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وكشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن الفريق المقبل لمحمد آل فتيل، بعد رحيله عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "هات أذنك، محمد آل فتيل قريب جدًا من فارس الدهناء"، في إشارة إلى اقترابه من الانضمام إلى نادي الاتفاق الذي يطلق عليه هذا اللقب.

ويعد انتقال آل فتيل إلى الاتفاق مفاجئة للجميع، في ظل ارتباط اسمه بنادي النصر خلال الفترة الماضية، بعدما أكد أكثر من تقرير صحفي بأنه قريب من الانتقال إلى العالمي.

ورفض آل فتيل جميع محاولات مسؤولي الأهلي لتجديد تعاقده، ليرحل عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن لم يتم الإعلان عن فريقه المقبل بشكل رسمي حتى الآن.