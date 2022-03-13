ليس الملابس الداخلية .. مارسيلو يعلن خطوته بعد الاعتزال

أعلن لاعب كرة القدم البرازيلي مارسيلو عن افتتاح أول صالون لتصفيف الشعر له، وذلك بالشراكة مع ماركة المجوهرات "Two Jeys" في البرازيل.

ويعد مستقبل مارسيلو في ريال مدريد هو أحد الأشياء المجهولة، فيبدو أن البرازيلي قد قرر بداية العمل في شيء غير كرة القدم قبل اعتزاله للعبة.

حيث يمتلك النجم البرازيلي عقد مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2022، وتشير بعض التقارير إلى رحيل اللاعب عن النادي بنهاية الموسم.

وفاجأ الظهير البرازيلي الملايين من متابعيه بإعلانه عن افتتاح شركته الجديدة، وهو مشروع لم يكن لأحد أن يربطه به.

وبحسب مارسيلو فإن ما حفز اللاعب على القيام بهذه الخطوة تحديدًا، هو حديثه مع مجموعة من اللاعبين من زملائه.

وكان تحدث الصحفي الإسباني الشهير باكو جونزاليس عن رغبة مارسيلو في العمل في مجال خارجي بعيد عن كرة القدم بعد اعتزاله، وكان الحديث حول إمكانية دخوله في عالم الإعلان والموضة، والترويج لإحدى ماركات الملابس الداخلية.

فيبدو أن خطوة مارسيلو الحالية هي البداية لمشاريع أخرى قد يفكر ظهير ريال مدريد في الدخول فيها في الوقت القادم.

وتحدث مارسيلو عن إنستجرام حيث قال: "بعد وقت طويل من التفكير في الأمر، قررت أخيرًا افتتاح صالون تصفيف الشعر الأول الخاص بي، أنا متحمس لهذا الفصل الجديد".

كما شارك عدة صور للمكان الذي افتتحه، مع وجود تعليقات إيجابية من بعض الجماهير، وبعض الردود الساخرة من زملائه في فريق ريال مدريد.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة ريال مايوركا في الجولة ال 28 من بطولة الدوري الإسباني يوم الاثنين المقبل.

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