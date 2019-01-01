ليس الأغلى في العالم - كم يحتاج ريال مدريد وبرشلونة لضم مبابي؟

مبلغ مالي ضخم يحتاجه أي من الثنائي من أجل التعاقد مع الدولي الفرنسي

أصبح كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، واحداً من نجوم الكرة العالمية في الفترة الأخيرة بفضل مستوياته المميزة على مستوى الأندية أو المنتخب.

البعض يضعه في مقارنة مباشرة مع الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، منذ بزوغه مع موناكو قبل الانتقال لباريس بـ180 مليون يورو.

مبابي قاد فرنسا للفوز بكأس العالم روسيا 2018، لتصل المقارنة إلى بيليه الذي سجل في نهائي مونديال 1958.

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ورغم المؤشرات حول استقراره في باريس، إلا أن الشائعات طالت المهاجم الشاب بإمكانية انتقاله لإسبانيا.

برشلونة وريال مدريد هما الوجهتين الأنسب للدولي الفرنسي، في حالة اتخاذه القرار بمغادرة نادي العاصمة.

العديد من التساؤلات أُثيرت حول وجود شرط جزائي في عقد مبابي مع باريس، قد يساعد على تسهيل انتقاله لأي من الثنائي الإسباني.

ومع ذلك الشروط الجزائية ليست قانونية في فرنسا، لكن من الممكن التوصل لاتفاق شفهي بين الأطراف للسماح باللاعب بالرحيل في حالة وصول أي عرض مناسب.

⭕️ اَلان شيرر - مانشستر يونايتد



لك أن تتخيل أن السير أليكس فيرجسون طلب ضم هذا اللاعب ثلاث مرات خلال مسيرته التدريبية مع مانشستر يونايتد، فلقد كان شيرر مهاجمًا من طراز فريد يصعب تكراره بالتأكيد. pic.twitter.com/fwEsRDC4hI — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 10, 2019

قيمة مبابي السوقية ارتفعت بشكل كبير منذ عام 2017 وحتى الآن، بسبب النجاحات الكبيرة التي حققها اللاعب.

وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" الشهير فإن أي نادي يريد ضم مبابي، فعليه دفع مبلغ 200 مليون يورو لباريس.

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وأما مؤسسة "CIES" فأكدت أن مبابي هو اللاعب الأغلى في العالم مقابل 218.5 مليون يورو.

وهو ما يقل عن ما دفعه باريس لضم نيمار بـ222 مليون يورو، بعدما قام بتفعيل الشرط الجزائي بعقده مع برشلونة.

المبلغ يبدو ضخماً وفي غاية الصعوبة على ريال مدريد وبرشلونة، لكن مبابي بدون أدنى شك هو الأنسب لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو عن الميرينجي، وهو ضالة برسا إذا رغبوا في التعاقد مع خليفة لميسي.