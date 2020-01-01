ليس إيسكو .. أنشيلوتي يطلب لاعبًا جديدًا من ريال مدريد

كارلو أنشيلوتي يريد أن يستمر في التسوق من فريقه السابق ريال مدريد.

كشف تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي إيفرتون الإنجليزي مهتم بالحصول على خدمات اللاعب ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "ديفينسا سينترال"، والتي أكدت أن اهتمام إيفرتون جاء بعد طلب من المدير الفني كارلو أنشيلوتي.

صدمة لزيدان بشأن موقف بنزيما من المشاركة أمام إنتر

المزيد من الفرق

وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن أنشيلوتي يريد ضم إيسكو لصفوف فريقه الإنجليزي أيضًا، وأن الأخير أخبر ريال مدريد برغبته في الرحيل.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وأوضحت التقارير أن أنشيلوتي تواصل مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد والذي يحظى بعلاقة طيبة للغاية به رغم رحيله عن الفريق العاصمي منذ أكثر من ست سنوات.

وسيستمع ريال مدريد للعرض المنتظر من قبل إيفرتون في الأيام المقبلة بحسب ما أكدت التقارير، سعيًا لتوفير بعض الرواتب والسيولة.

ولا يحصل ماريانو على دقائق كافية مع ريال مدريد على أي حال، أي أن رحيله قد لا يسبب مشكلة فنية كبيرة للفريق الملكي.

ويعاني ريال مدريد في الوقت الحالي من إصابة كريم بنزيما ولوكا يوفيتش، وهو ما دفع بزين الدين زيدان المدير الفني للفريق للاستعانة بدياز في مواجهة فياريال.

جدير بالذكر أن أنشيلوتي كان قد نجح في الحصول على خدمات اللاعب خاميس رودريجيز من ريال مدريد بالفعل في الصيف الماضي.