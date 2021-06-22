الأهلي يعمل على دعم صفوفه استعدادًا للموسم القادم

رغم عديد المشاكل التي تُحيط بالنادي الأهلي إلا أن الإدارة برئاسة ماجد النفيعي تعمل بجد لدعم صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري حرصًا على العودة للمنافسة في الموسم القادم من الدوري السعودي.

واقترب النادي من التعاقد مع محمد مجرشي مهاجم الفتح، وقد فشلت مفاوضاته لضم أنسيلمو نجم الوحدة لمبالغة اللاعب وناديه في طلباتهم المالية، وهو ما وجه أنظار النادي لنجم آخر من نجوم الموسم الماضي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

من هو نجم الدوري السعودي القريب من الأهلي؟

صحيفة الاقتصادية السعودية أوضحت أن الأهلي بات على بُعد خطوة واحدة فقط من التعاقد مع الكرواتي فيليب براداريتش لاعب كالياري الذي قضى الموسم الماضي معارًا مع العين السعودي وتألق معه للغاية.

وأضافت أن الصفقة قد تُحسم خلال الـ48 ساعة القادمة وتوقيع العقود قد يحدث في دبي الإماراتية، مشيرة إلى أن الأهلي تفوق في سباق التعاقد مع براداريتش على الحزم وضمك.

الحزم وضمك قدما عرضًا لصاحب الـ29 عامًا يتضمن حصوله على 600 ألف يورو سنويًا، وهو المبلغ الذي كان يتقاضاه مع العين.

وقد نقلت الصحيفة عن مصادر صحفية كرواتية ترحيب لاعب الوسط المدافع بالبقاء في السعودية الموسم القادم، إذ يراها وعائلته وجهة محببة للحياة فيها، فيما نقلت صحيفة سنتوترينتونو عن براداريتش قوله "أنا في إجازة حاليًا وأنتظر مولودي الجديد، سأكشف عن وجهتي المقبلة قريبًا".

ماذا قدم براداريتش في الموسم الماضي من الدوري السعودي؟

براداريتش تألق للغاية في مركز لاعب الوسط المدافع مع العين ويُصنف من العديد بأحد أفضل لاعبي الموسم الماضي في هذا المركز.

لعب مع العين 25 مباراة سجل خلالهم هدف واحد وصنع 5 أهداف، وقد بلغت دقة افتكاكه للكرة 57% واستطاع منع 4 تسديدات من الوصول إلى مرمى فريقه وقطع 36 هجمة للمنافس.

ويرتبط اللاعب بعقد مع كالياري يمتد حتى صيف 2023 وقد رحل عن العين بانتهاء إعارته وهبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى السعودي.

براداريتش .. القطعة الناقصة في وسط الأهلي

التعاقد مع براداريتش سيكون "ضربة معلم" من جانب الأهلي، إذ أثبت اللاعب قدراته الكبيرة وانسجم جيدًا مع أجواء الدوري السعودي، بجانب أن الفريق بحاجة للاعب بجودته في وسط ملعبه.

الأهلي عانى خلال الموسم الماضي من تواضع منظومته الدفاعية، والأمر لم يكن متعلقًا بالخط الخلفي فقط بل بالعمل الدفاعي من وسط الملعب، وبراداريتش قادر على حل تلك المشكلة ومساعدة الفريق في الأدوار الهجومية كذلك.

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