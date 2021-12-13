ليسوا حقل تجارب للوطنيين .. السعودية تخسر بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين

خسر المنتخب السعودي تحت 17 عامًا نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين، بالهزيمة أمام نظيره اليمني في ركلات الترجيح، على استاد الأمير محمد بن فهد.

المنتخب اليمني تقدم أولًا مع بداية الشوط الثاني بهدف محمد البرواني، لكن محمد العيسى تعادل في الدقيقة 2+90 للأخضر.

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ولجأ الفريقان لركلات الترجيح لحسم المتأهل، والتي منحت اللقب لليمن بالفوز بنتيجة 4-3.

وعقب المباراة هاجم الإعلامي الرياضي محمد البكيري، الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، رافضًا الاعتماد على المدربين الوطنيين لمنتخبات الشباب والناشئين.

وكتب البكيري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك للمنتخب اليمني. الذي جاء مجردًا من الاستقرار. من منافسة محلية. من إعداد لائق. من بذخ مالي. إلا من عزيمة القائمين عليه وإرادة اللاعبين. وجمهور مغترب يبث الحماس فيه. فظفروا بأول بطولة بالتاريخ".

وأضاف: "ما يجب أن يستوعبه رئيس اتحاد الكرة السعودي وأعضاء إدارته ولجان المنتخبات أن المنتخبات السنية: ناشئين. شباب. أولمبي. ليست حقل تجارب للمدربين الوطنيين، بل هي قطاعات تأسيس فني. وترسيخ هوية الفريق البطل. إذا كنتم تدركون معنا هذا اليوم ومستقبلًا".

مايجب ان يستوعبه رئيس اتحاد الكرة السعودي واعضاء ادارته ولجان المنتخبات. ان المنتخبات السنية: ناشئين. شباب. اولمبي. ليست حقل تجارب. للمدربين الوطنيين. بل هي قطاعات تأسيس فني. وترسيخ هوية الفريق البطل. إذا كنتم تدركون معنا هذا اليوم ومستقبلا. سلام. — محمد البكيري (@m_bukairy) December 13, 2021

يذكر أن عبد الوهاب الحربي؛ المدير الفني الحالي للسعودية تحت 17 عامًا، قاد الفريق من قبل لحصد لقب اتحاد غرب آسيا للناشئين في عام 2019.