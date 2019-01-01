ليسكوت: جوارديولا لن يرحل قبل الفوز بدوري الأبطال

"الكل سيحبط إذا رحل" وفقاً لليسكوت..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى جوليون ليسكوت مدافع مانشستر سيتي السابق اعتقاده بأن بيب جوارديولا مدرب الفريق لن يغادره قبل أن يفوز بدوري أبطال أوروبا.

وقال ليسكوت في تصريحاته لسبورتينج بيت:"لا أعتقد أن جوارديولا سيرحل قبل أن يسيطر على أوروبا مع مانشستر سيتي".

وأضاف:"يمكنك القول أنه عمل لم ينتهِ بعد، فهو يهدف لأخذ كرتهم إلى المستوى العالمي".

وأوضح:"بيب حقق الكثير من النجاح في مانشستر سيتي في وقت قصير للغاية وأعتقد أن المزيد من النجاح سيأتي".

وأوضح:"كل من يرتبط بالنادي يريد بقاء جوارديولا، الكثير سيشعر بالإحباط إذا رحل، لا أتوقع رحيله قبل نهاية عقده على الأقل".

يذكر أن جوارديولا فاز باللقب الأوروبي مرتين عامي 2009 و2011 مع برشلونة، أول أندية مسيرته التدريبية.