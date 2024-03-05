ليست شهرًا .. تاليسكا يغيب مدة "صادمة" ويُفوت أهم مباريات النصر في الموسم

النجم البرازيلي تعرض للإصابة مؤخرًا

تزداد الأمور سوداوية في النصر يومًا بعد الآخر، فبعد إعصار الإصابات والخسارة أمام العين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا وطرد إيمريك لابورت وغيابه عن الإياب، كشفت مصادر صحفية عن مدة غياب صادمة للنجم أندرسون تاليسكا.

الجناح البرازيلي تعرض للإصابة خلال المران الأخير لفريقه قبل مواجهة العين في الإمارات، وقد اضطر المدرب لويس كاسترو لاستبعاده واستدعاء ساديو ماني للعب بدلًا منه.

بعض التقارير تحدثت عن تعرض اللاعب لتمزق عضلي وغيابه لمدة شهر، لكن صحيفة الرياضية أوضحت أن الأمر أسوأ من ذلك! إذ أشارت إلى أن مدة الغياب ستصل إلى 7 أسابيع.

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تاليسكا بذلك سيُفوت مجموعة من أهم مباريات النصر في الموسم الجاري، أبرزها بالطبع مواجهة الإياب مع العين في آسيا، وكذلك 5 مباريات من دوري روشن إحداها أمام الأهلي، وأخيرًا مباريات كأس السوبر السعودي التي ستقام في إبريل القادم.

يُشار إلى أن النصر خسر خلال مواجهة العين كذلك ظهيريه، عزيز بيهيتش وسلطان الغنام، للإصابة وعلى الأرجح لن يلحقا بمباراة الإياب.