ليست المحاولة الأولى.. ترحيب متبادل بين توخيل وبايرن ميونخ

الفريق البافاري قد يغدر بناجلسمان!

بعد الرحيل المفاجئ لتوماس توخيل عن تدريب تشيلسي، تستمر إقامة المدرب الألماني في العاصمة البريطانية لندن، ولكنه لا يريد التوقف أو أخذ راحة.

المدرب البالغ من العمر 49 عامًا يريد تجربة تدريبية سريعة، ويبدو أن أبواب بايرن ميونخ تفتح له على مهل.

صحيفة "بيلد" الألمانية تفيد بأن كل شيء يسير في تدريب توخيل لبايرن ميونخ خلفًا ليوليان ناجلسمان وسط ترنح نتائج البافاري في الدوري الألماني.

بايرن ميونخ يحتل بشكل مفاجئ المركز الخامس في الدوري الألماني، خلف المتصدر يونيون برلين بأربع نقاط ولم يتم خوض سوى 7 جولات.

ليست المحاولة الأولى

ورغم أن ناجلسمان يملك عقدًا مع بايرن ميونخ يستمر حتى عام 2026، إلا أن النتائج السيئة مؤخرًا تلقي بالشكوك على مستقبله في قلعة أليانز أرينا، رغم إصرار الصحيفة على أنه من المبكر الحديث عن أنه على شفا الإقالة.

ولكن إذا تواصل ميونخ من أجل توخيل فقد تتغير كل تلك الأمور، والحقيقة أنه لن يكون التواصل الأول، فقد كان توخيل في 2018 على وشك تدريب بايرن ميونخ عقب انتهاء فترته في بوروسيا دورتموند، عقد اجتماعًا لمدة 3 ساعات مع مسئولي النادي البافاري الذين اختلفت آراؤهم حوله، وفي الأخير رحل إلى باريس سان جيرمان ثم تشيلسي.. فهل تكون العودة قريبة؟.