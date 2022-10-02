ليست الصدارة فقط .. الشباب يحقق رقمًا قياسيًا بالدوري السعودي

الشباب يحقق رقمًا قياسيًا شخصيًا

حقق نادي الشباب رقمًا تاريخيًا، بعد فوزه على الفيحاء في دوري روشن السعودي للمحترفين، ليسيطر على صدارة الترتيب.

ما هو الرقم القياسي الذي حققه نادي الشباب؟

حقق فريق نادي الشباب الفوز الخامس على التوالي، من أصل 5 جولات ببطولة دوري روشن للمحترفين، ليسجل رقمًا قياسيًا شخصيًا جديدًا.

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Shahid Shahid

نادي الشباب كان قد حقق الفوز في أول 4 جولات ببطولة الدوري السعودي من قبل مرتين، في نسختي 2011-2012 و 2014-2015.

ولكن رقم الشباب توقف عند الفوز في أول 4 جولات، حيث تعادل في الجولة الخامسة في كلا الموسمين، فهل يتمكن من تعزيز هذا الرقم في الجولة السادسة حينما يواجه الرائد؟

الشباب ينتصر على الفيحاء ويعزز وينفرد بالصدارة

وحقق نادي الشباب الفوز على الفيحاء بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

تقدم الفيحاء بالهدف الأول بالدقيقة 36 عن طريق اللاعب النيجيري أنتوني نواكايمي من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل البولندي جريجور كريتشوفياك للشباب بالدقيقة 55.

وسجل كريتشوفياك هدف انتصار نادي الشباب على الفيحاء بالدقيقة 71 من عمر المباراة، ليخطف نقاط المباراة كاملة لليوث.

وبهذا الانتصار، يستغل الشباب تعثر الهلال بخسارته أمام التعاون، وينفرد بصدارة الترتيب برصيد 15 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الزعيم أقرب ملاحقيه.

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