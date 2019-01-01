ليستر يعادل رقم مانشستر سيتي ويدخل تاريخ الدوري الإنجليزي

ليستر يقسو على ساوثهامبتون

دخل ليستر سيتي تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نهاية شوط مباراته الأول أمام ساوثهامبتون في افتتاح الجولة العاشرة من البطولة.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بتقدم الثعالب بخمسة أهداف دون رد، خارج أرضهم.

وأصبح ليستر ثاني فريق في تاريخ البريميرليج يتقدم بخمسة أهداف دون رد في الشوط الأول، خارج أرضه، بعد مانشستر سيتي على بيرنلي في أغسطس 2010.

وسجل ايوزي بيريز لاعب الثعالب هاتريك في مباراة الليلة، ليصبح اول لاعب يسجل هاتريك في مباراتين متتاليتين ضد نفس الخصم في الدوري منذ لويس سواريز ضد نوريتش في سبتمبر 2012.

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ووصل مهاجم الفريق جيمي فاردي إلى هدفه رقم 20 في عام 2019 بالتساوي مع سيرجيو أجويرو، ليصبح الثنائي الأكثر تهديفاً في العام الحالي بالبريميرليج.

وتشير نتيجة المباراة بتقدم ليستر سيتي بعد مرور 58 دقيقة من عمر اللقاء، بسبعة أهداف دون رد.

وبتلك النتيجة يتقدم ليستر إلى المركز الثاني من جدول الترتيب بصورة مؤقتة برصيد 20 نقطة، في انتظار مباراة مانشستر سيتي صاحب الـ 19 نقطة مع أستون فيلا.