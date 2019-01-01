ليستر سيتي يُظهر نواياه تجاه مانشستر يونايتد والسيتي

بخصوص صفقة هاري ماجواير



بشكل غير مباشر، أظهر ليستر سيتي نواياه بكل وضوح لعملاقي عاصمة الشمال مانشستر يونايتد والسيتي، في معركتهما على المدافع الدولي الإنجليزي هاري ماجواير.

وتدور حرب طاحنة بين إداراتي مانشستر للفوز بتوقيع مدافع الثعالب، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، لمحاولة أبطال معجزة 2016 الحصول على أعلى عائد مادي من الصفقة.

ووفقًا لما يتردد في أغلب الصحف البريطانية، فإن آخر عرض تقدم به المدير التنفيذي للشياطين الحمر إد وودوار للتوقيع مع ماجواير بلغ قرابة الـ70 مليون بعملة المملكة المتحدة، إلا أنه قوبل بالرفض، والسبب لتمسك ليستر بجعل مدافعهم الصفقة الأغلى في التاريخ.

وقبل قليل، كشفت تقارير صحافية تركية أن عملاقي العاصمة الثانية جطة سراي وفناربخشة تقدما بعرض رسمي لشراء أو استعارة قلب دفاع ليستر سيتي اليافع كاجلار سوينكو، للاستفادة من طاقته المُهدرة على مقاعد بدلاء "كينج بارو".

تعادل سلبي هو نتيجة مباراة بنين والكاميرون 🇨🇲🇧🇯

هذا التعادل يضع الأسود في المركز الثاني بعد غانا المتصدر 🔝#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/YXgnjKr8xH — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 2, 2019

وأكدت نفس التقارير أن هناك أندية أخرى كررت نفس المحاولة، لكن في النهاية لم تستمع الإدارة الإنجليزية للعروض، لحاجة النادي لخدمات صاحب الـ22 عامًا، الذي يُعد الخيار الرابع في مركز قلب الدفاع بعد ماجواير، مورجان وجوني إيفانز.

وتم تفسير ذلك، على أنه إشارة أو رسالة من ليستر لمانشستر يونايتد والسيتي، بأنهم على استعداد لإبقاء الوضع كما هو عليه إلى يرضخ أحدهما للشروط المادية القاسية، لإطلاق سراح صاحب الـ26 عامًا من "كينج باو" قبل غلق الميركاتو الصيفي، وبالتبعية سيصبح المدافع التركي الخيار الثالث وربما الثاني في المستقبل القريب.