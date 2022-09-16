ليساندرو مارتينيز: رافاييل فاران أسطورة!

الأرجنتيني الصلب يتغزل في زميله بدفاع مانشستر يونايتد

أشاد الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز بدرجة كبيرة بزميله في مانشستر يونايتد وشريكه في خط دفاع الشياطين الحمر، الفرنسي رافاييل فاران.

المدافع الأرجنتيني يثمن للغاية ما يقدمه الفرنسي، واصفًا إياه بالأسطورة –على حد تعبيره-.

الثنائي تشاركا في فوز مانشستر يونايتد على شيريف تيراسبول في الدوري الأوروبي 2-0 في مباراة سجل فيها لليونايتد كل من جادون سانشو وكريستيانو رونالدو.

وقال مارتينيز في تصريحات نقلها موقع "دايلي بوست": "الكل يعرف كم أنه جيد، إنه أسطورة بالنسبة لي".

وأضاف الدولي الأرجنتيني: "أنا سعيد للغاية باللعب إلى جواره، ولكن كل اللاعبين في الفريق جاهزون للمشاركة، كل لاعب يبلي البلاء الحسن ويعمل بجد، تلك هي النقطة الأكثر أهمية".

وسحب مارتينيز نفس التصريحات على باقي الزملاء في الفريق وعلى رأسهم قائد المانيو هاري ماجواير: "ليس فقط فاران، هاري (ماجواير) كذلك، لوك شو، دوني فان دي بيك، الجميع، الكل جاهز، إنه أمر إيجابي في المكان الذي ننتمي له وهو الفريق ككل".

ومنذ انضمامه إلى يونايتد مقابل 64 مليون يورو من أياكس الصيف الماضي، حصل مارتينيز على ثقة مدربه السابق في العملاق الهولندي إريك تين هاج ليصبح أكثر عناصر يونايتد مشاركة في مركز قلب الدفاع.