تجربة "نجم المشجعين" الأولى من نوعها .. ليز تدعو جماهير السعودية للاستعداد لكأس العالم 2026

مع اقتراب انطلاق كأس العالم "فيفا 2026" هذا الصيف، تنقل ليز أجواء البطولة العالمية إلى جماهير المملكة، احتفاءً بلحظات التشجيع التي تجمع الأصدقاء والعائلات حول شغف كرة القدم وحماس يوم المباراة.

وبصفتها أحد الرعاة الرسميين لكأس العالم 2026، تمنح ليز جماهير السعودية فرصة استثنائية لعيش أجواء البطولة عن قرب والتواصل مع عشاق كرة القدم، بدءًا من تجربة الحضور بجانب الملعب، وصولاً إلى لحظات حصرية تجمعهم بأساطير اللعبة خلف الكواليس.

وللمرة الأولى، تطلق ليز برنامج "نجم المشجعين"، ليحظى المشجعون المختارون بتجربة استثنائية، تشمل تذكرتين مميزتين وحضورًا بجانب الملعب بعد نهاية المباراة، إضافةً إلى كأس "مشجع المباراة" المصمم خصيصًا لهم. كما سيظهر الفائزون على الشاشة الرئيسية في الملعب خلال فترة الاستراحة بين الشوطين. ويمكن للجماهير المشاركة عن طريق مسح الـQR كود الموجود على عبوة ليز.

وضمن حملة "من غير ليز ما فيه كورة" العالمية، يجتمع نجوم كرة القدم السعودية سالم الدوسري ومصعب الجوير ونواف العقيدي مجددًا مع أساطير الكرة السعودية حسين عبدالغني ومحيسن الجمعان ومحمد نور وغيرهم، عبر "واتس آب" للتخطيط لمتابعة المباريات معًا.

وتمنح ليز الجماهير فرصة استثنائية لمتابعة هذه المحادثات أولًا بأول، بما تتضمنه من رسائل صوتية وكواليس ونقاشات حول المباريات المنتظرة، وإطلالات يوم المباراة وتسالي المشاهدة المفضلة. كما تتيح للجماهير التفاعل مباشرةً مع نجومهم المفضلين خلال استضافتهم لأكبر فعالية مشاهدة جماعية في المملكة.

قال أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لقطاع الأغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكيستان بشركة بيبسيكو: "يمثل تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم فيفا، للمرة الثالثة على التوالي، لحظة فخر كبيرة للمملكة بأكملها. وترتبط ليز بعلاقة راسخة مع المملكة العربية السعودية؛ حيث تُصنع جميع رقائق البطاطس محليًا باستخدام بطاطس سعودية بالكامل. وعلى مدى عقود، كانت ليز جزءًا من اللقاءات الاجتماعية اليومية وأجواء مشاهدة المباريات التي تجمع الجماهير حول شغف كرة القدم. ونأمل أن تمنح هذه التجارب الجديدة الجماهير مزيدًا من اللحظات الحماسية التي تقرّبهم من أجواء البطولة، وتزيد متعة مشاركتها مع من حولهم."