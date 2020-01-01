ليروي ساني: أفتقد شيء واحد بعد عودتي من الإصابة

يبدو أن ليروي ساني يقترب من اللعب

قال نجم مانشستر سيتي ليروي ساني إنه يشعر بالثقة بعد أن نجح في العودة م الإصابة والمشاركة في مباراة لأول مرة رفقة رديف مانشستر سيتي أمام أرسنال يوم أمس.

ساني جناح السيتي أُصيب في أغسطس الماضي بقطع في الرباط الصليبي وخضع لجراحة جعلته يبتعد عن الملاعب حتى الآن.

وشهدت المباراة فوز السيتزنز بأربعة أهداف مقابل هدفين، وشارك ساني في 58 دقيقة وظهر بصورة طبيعية بدون آلام أو عودة للإصابة.

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وأضاف في تصريحات عقب المباراة: "لقد كان شعوراً جيداً بالحصول على شعور اللعب في أرض الملعب وحساسية المباريات من جديد".

وأردف: "هنالك فجوة بكل تأكيد بين مستواي الآن ومستواي في منذ فترة قبل الإصابة لكن أثق بأن كل شيء سيكون على ما يرام وسأستيعد مستواي بشكل كامل عما قريب".

وأخيرًا.. ساني يعود إلى الملاعب مجددًا

واختتم: "ما ينقصني هو السرعة والتعود على إيقاع اللعب السريع لأنني افتقدت هذا في فترة الإصابة".

يذكر أن ساني يعزم الرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة إلى بايرن ميونخ، والذي كان قاب قوسين أو أدنى من الظفر به في الصيف الماضي لولا إصابته المفاجئة التي جعلته يبقى رفقة مانشستر سيتي.