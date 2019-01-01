ليدز يمنح شيفلد يونايتد بطاقة التأهل للدوري الإنجليزي

تعرف على نتيجة مباراة ليدز وأستون فيلا

تأهل نادي شيفلد يونايتد رسميًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادل ليدز مع أستون فيلا بهدف لكل فريق.

ليدز ابتعد عن المركز الثاني بفارق 5 نقاط قبل جولة واحدة من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى تشامبيونشيب.

وتقدمت كتيبة مارسيلو بيلسا في الدقيقة 72 عن طريق ماتيوز كليتش قبل أن يتعادل ألبرت أوداما في الدقيقة 77 من صناعة المصري أحمد المحمدي.

وبهذه النتيجة حافظ ليدز على المركز الثالث برصيد 83 نقطة وبفارق 5 نقاط عن شيفلد يونايتد صاحب المركز الثاني ليرافق الأخير فريق نوريتش سيتي إلى البريميرليج.

WE ARE PREMIER LEAGUE! pic.twitter.com/hG9szY8M1o — Sheffield United (@SUFC_tweets) April 28, 2019

ولا تزال حظوظ ليدز يونايتد قائمة بخوض مباريات الملحق للتواجد في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

وكان آخر تواجد لشيفلد يونايتد في البريميرليج بموسم 2006-2007 واستمر لموسم واحد فقط قبل أن يهبط مرة أخرى.