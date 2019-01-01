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دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى)

ليدز يعتذر لديربي كاونتي عن واقعة الجاسوسية

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Getty Images
بعد اعتراف بيلسا بالتجسس على تدريبات ديربي، اعتذار من ليدز

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

اعتذر نادي ليدز يونايتد عن إرسال المدرب مارسيلو بيلسا أحد العاملين في النادي للتجسس على تدريبات ديربي كاونتي قبل مواجهة الفريقين في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى.

 بيلسا أعلن أنّه أرسل أحد العاملين في النادي للتجسس على ديربي كاونتي مؤكدًا أنّها ليست المرة الأولى.

وأصدر النادي بيانًا رسميًا يقوله فيه: "بعد تصريحات مارسيلو بيلسا بالأمس فإن النادي سوف يتحدث مع المدرب والطاقم الفني حول القيم والمعايير الأخلاقية التي يحترمها فريق ليدز".

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وتابع: "رئيس النادي أندريا رادريزاني تقابل مع رئيس ديربي كاونتي ميل موريس واعتذر له بصورة شخصية عن تصرفات مارسيلو".

ولا تعد هذه المرة هي الأولى في كرة القدم التي يحاول فيها مدرب التجسس على الفريق المنافس.

ليدز يونايتد انتصر بثنائية نظيفة على كتيبة فرانك لامبارد ليحافظ على صدارة ترتيب التشامبيونشيب برصيد 54 نقطة.

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