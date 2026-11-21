ولم يكن إيمانويل إيميجا، الذي سجل هدف الافتتاح للبلوز في الدقيقة 25، يدرك أن رقصته بعد الهدف، هي آخر حدث سعيد سيشهده الفريق، قبل أن يقلب ليدز الطاولة، بأهداف دومينيك كالفرت لوين (من علامة الجزاء) وثنائية نواه أوكافور، وبرندن آرونسون، في الدقائق 28، 53، 58، 90+1، ليتجمد رصيد تشيلسي عند 16 نقطة، في المركز الثامن، محققًا الهزيمة الثالثة في آخر أربع مباريات.

يا شماتة فينيسيوس! .. رباعية ليدز تفضح ألونسو

"نريد بناء فريق قادر على المنافسة باستمرار على أعلى المستويات والفوز بالألقاب"، هكذا كانت كلمات تشابي ألونسو الأولى بعد تدريب تشيلسي، في مايو 2026، ولكن "تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن"، فإن تجربة ليدز تعطي مؤشرًا جديدًا على "فقاعة" ألونسو، الذي أثبت التاريخ مع باير ليفركوزن، إلا أنه لا يزال يعاني من مستويات الكبار، سواءً مع ريال مدريد أو في الدوري الإنجليزي.

وجاء الانتقام عبر "سوشيال ميديا"، ومن غيره؟ فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، الذي وضع رمز الإعجاب على منشور حول نتيجة المباراة، وخسارة تشيلسي برباعية، وكأنها "شماتة" صريحة من الجناح البرازيلي الذي دخل في أزمة مع تشابي ألونسو، إبان تدريبه لريال مدريد، والتي تعود إلى كأس العالم للأندية 2025، حينما قرر ألونسو استبعاد (فيني) من التشكيل الأساسي قبل السقوط برباعية باريس سان جيرمان.

ألونسو يفجر غضب الجماهير "مرتين في عام واحد"

لنعد إلى الوراء قليلًا، وتحديدًا في يناير 2026، بعد السقوط أمام برشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني، والذي انفجرت معه مطالبات جماهير الميرينجي، بطرده من قلعة الميرينجي، في ظل قراراته داخل الملعب، وإخراجه فينيسيوس رغم تألقه آنذاك، الأمر الذي دفع أحد المتابعين لوصفه بـ"بينيتيز الثاني"، كنسخة جديدة من رافائيل بينيتيز.

ولم يمر العام، دون أن يجد ألونسو نفسه هذه المرة محل هجوم كبير من قِبل جماهير تشيلسي، التي أطلقت صافرات الاستهجان في قلب ستامفورد بريدج، ناهيك عن مغادرة عدد كبير منهم للمدرجات، قبل نهاية المباراة.

بديل هاري كين؟

ومع الاعتراف بأفضلية الجناح السويسري نواه أوكافور، الذي كان نجم ريمونتادا ليدز، بثنائيته أمام تشيلسي، إلا أن هناك نجمًا آخر، تألق بدوره ضد البلوز، وهو دومينيك كالفرت-لوين، الذي سجل هدفًا من علامة الجزاء وصنع تمريرة حاسمة.

هذا التألق الذي جاء بالتزامن مع إصابة هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، مع بايرن ميونخ، ومؤشرات غيابه عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر، بعد إصابته في الكاحل، خلال مباراة كولن، وإجرائه عملية جراحية، ربما يعد بمثابة "رسالة تحدٍّ" تجاه مذيع برنامج "Weekend Sports Breakfast"، على إذاعة "توك سبورت"، الذي ردّ على ما إذا كان كالفرت-لوين يعد خيارًا مناسبًا للأسود الثلاثة لتعويض غياب هاري كين، بقوله "أعتقد أن اللاعب ذاته سيعترف بأن هذا غير ممكن".

كالفرت-لوين الذي عانى من مشاركة كين، وقلة دقائقه مع إنجلترا، أثبت أمام تشيلسي، بأن الحلم لا يزال ممكنًا، خاصة وأنه بذل أدوار "المهاجم الشامل"، بين تسديداته الست، ومنها واحدة ارتطمت في القائم، وتقديمه لثلاث تمريرات مفتاحية، فضلًا عن التراجع من أجل بناء الهجمات، والمساهمة الدفاعية، رغم أنه أظهر معاناته أيضًا مع الصراعات البدنية، خاصة بعدما خسر جميع التحاماته البدنية الخمسة، وكسب مواجهتين هوائيتين فقط من أصل ست، ناهيك عن فقدان امتلاك الكرة 9 مرات، من أصل 34 لمسة، أي أكثر من ربع الكرات.