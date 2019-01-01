ليبي: كيليني السبب وراء وداع يوفنتوس دوري الأبطال

يوفنتوس مرة أخرى يفشل في دوري الأبطال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد مارشيلو ليبي، مدرب يوفنتوس السابق، للحديث عن خروج النادي الإيطالي من دوري الأبطال والأسباب وراء حدوث الأمر.

وخرج يوفنتوس من ربع نهائي النسخة الحالية على يد أياكس الهولندي بعد الخسارة في مجموع اللقاءين بنتيجة 3-2.

وقال ليبي مع الراديو الإيطالي: "في دوري الأبطال يجب أن تكون محظوظاً بتواجد الجميع متاحين في اللحظة المناسبة، هذا لم يحدث في يوفي".

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( 🎨🖌️ : @omomani ) pic.twitter.com/P1xe6z719Y — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 24, 2019

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وأكمل: "بالأساس الفريق افتقد لكيليني، هو في نفس أهمية رونالدو لهذا الفريق، للفوز بدوري الأبطال تحتاج لاعبون كبار بشخصية كبيرة".

وعلق ليبي على تجربته التدريبية في الصين: "هناك لا ترى أطفال يلعبون الكرة في الشارع، الجميع يمارس البنج بونج، وقتها فهمت أن أمامي عمل كبير".

وختم: "أساس العمل كان في تغيير الثقافة، الحياة كانت جيدة، الصينيون أصحاب فضول كبير، كانت فترة جيدة".

ورحل ليبي في بداية العام عن تدريب المنتخب الصيني، تاركاً المهمة لمواطنه فابيو كانافارو.