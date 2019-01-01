ليبي: الأخطاء الدفاعية أزعجتني رغم الفوز بثلاثية

المدرب الإيطالي يعلق على فوز فريقه منتخب الصين على الفلبين

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الإيطالي مارتشيلو ليبي، المدير الفني للمنتخب الصيني، على أن فريقه تمكن من تقديم مستوى جيد أمام الفلبين، جعلته ينجح في تحقيق الفوز.

الصين فاز على الفلبين بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ببطولة كأس أمم آسيا 2019 المقامة في الإمارات.

ليبي قال خلال تصريحات عقب المباراة: "استطعنا تقديم مباراة رائعة، وخلقنا فرصًا عديدة للتسجيل، وفي النهاية نجحنا في الفوز".

ردود أفعال غاضبة بعد خروج صلاح من قائمة الأفضل في 2018 🧐👇 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 11, 2019

المدرب الإيطالي تابع: "الأخطاء الدفاعية تسببت في استيائي، رغم التقدم بثلاثية دون رد، ولكن سنعمل على تفاديها خلال المستقبل".

ماتشيلو ليبي اختتم تصريحاته قائلًا: "نسعى للفوز في المباراة المقبلة أمام كوريا الجنوبية، وسنمنح بعض اللاعبين راحة".

المنتخبين الصيني والكوري الجنوبي حجزا مقعدان في دور الـ16 ببطولة كأس أمم آسيا، بعد الفوز في أول مباراتين.