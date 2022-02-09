ليالي إنجلترا المثيرة.. سيتي يُحلق بعيدًا وريمونتادا على توتنهام ومتعة بين أستون فيلا وليدز

واصل مانشستر سيتي هيمنته في البريميرليج، وفاز على برينتفورد بهدفين نظيفين بملعب الاتحاد بالجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأتت مقدمة كتيبة بيب جوارديولا عبر المتألق رياض محرز من ركلة جزاء في الدقيقة 40، ثم أنهى كيفن دي بروينه على آمال الضيوف بهدف ثانٍ في الدقيقة 69.

لم تكن مباراة سيتي هي مصدر الإثارة في ليلة الأربعاء، بل شهد ملعب فيلا بارك وكذلك توتنهام، قمتين بمتعة منقطعة النظير.

في فيلا بارك، تعادل ليدز يونايتد مع المضيف أستون فيلا بثلاثة أهداف لكل فريق، وهي مباراة عنوانها الأكبر كان تألق فيليبي كوتينيو.

تقدم ليدز عبر دانييل جيمس في الدقيقة التاسعة، ثم عادل كوتينيو بالدقيقة 30، وصنع هدفي جاكوب رامسي بالدقيقتين 38 و43.

مع ذلك لم تيأس كتيبة مارسيلو بيلسا، وعادت بهدف تقليص الفارق في آخر لحظات الشوط الأول عبر داني جيمس، ثم أدرك دييجو يورينتي التعديل بالدقيقة 63.

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وفي العاصمة لندن، فشل توتنهام في الحفاظ على تقدمه، وخسر من ضيفه ساوثامبتون بثلاثية لهدفين.

تقدم توتنهام أتى عبر هدف ذاتي لساوثامبتون من خلال يان بيدنارك، ثم تعادلت كتيبة هازنهوتل عن طريق بروخا في الدقيقة 23.

وأحرز هيونج مين سون الهدف الثاني للسبيرز بالدقيقة 70، بيد أن العودة أتت سريعًا للضيوف عبر محمد اليونسي بالدقيقة 79، مع هدف الفوز من تشي آدامز بالدقيقة 82.

أخيرًا، تعادل نوريتش سيتي إيجابيًا مع كريستال بالاس بهدف لكل فريق.

بهذه النتائج، يحلق مانشستر سيتي في الصدارة منفردًا برصيد 60 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن وصيفه ليفربول (مباراتان أقل للريدز).

أما توتنهام، تجمد رصيده 36 نقطة بالمركز السابع، مع 28 نقطة لساوثامبتون العاشر وخلفه أستون فيلا بـ27 نقطة.

بالنسبة لبرينتفورد، فبات قريبًا من صراع الهبوط بـ23 نقطة في المركز الرابع عشر، وليدز خلفه بنفس الرصيد مع تفوق الأول بفارق الأهداف.