أبدى يوهان ديركسن استياءً شديدًا من ووت فيغهورست يوم السبت. فقد استبدل المدرب أوسكار غارسيا المهاجم الطويل القامة بعد الاستراحة، وكان من الواضح أنه لم يوافق على قرار المدرب الإسباني بإشراك دون-أنجيلو كونادو في مواجهة فريق توينتي، الذي فاز بنتيجة 1-2 في أمستردام.

"لقد انزعجت بشدة من ووت فيغهورست. إنه مصاب بنوع من جنون الغرور، ويدخل الملعب وكأنه المسيح"، هكذا عبر ديركسن يوم الاثنين عن استيائه من لاعب أياكس في برنامج "فانداغ إنسايد".

شاهد ديركسن فيغهورست وهو يسجل هدف التعادل في الدقيقة 32. "لقد سدد الكرة، وأكمل تمريرة عرضية جيدة. لكن بخلاف ذلك، لم يلعب أي دور."

"ثم يتم استبدال فيغهورست، وتبدأ المسرحية. لأن الكاميرا موجهة إليه. ثم يظهر بتلك النظرة التي تقول: كيف يمكنك فعل ذلك؟ أفضل لاعب في الملعب، الذي يمكنه كسب النقاط لك، تقوم باستبداله. أمر غير مفهوم يا جماعة، غير مفهوم"، يقول ديركسن بسخرية عن المشاهد التي أعقبت استبدال ويغهورست في الدقيقة 71.

"لو كنت مدرب أياكس، لما أشركته في التشكيلة الأساسية خلال الأسابيع الثلاثة الأولى"، يقول ديركسن للمدرب الإسباني لأياكس. ثم يتساءل المذيع ويلفريد جيني عما يحدث مع كاسبر دولبرغ ويشير إلى قيمة انتقاله البالغة عشرة ملايين يورو.

كما ينتقد ديركسن غارسيا قائلاً: "إنه ليس مدرباً من الطراز الأول على الإطلاق." ويوافقه دريسن الرأي قائلاً إن النقاش حول ما إذا كان المدرب الإسباني سيظل على رأس الفريق في أياكس الموسم المقبل يمكن اعتباره منتهياً.