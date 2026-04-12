"لو كنت أعمل في نادي أياكس، لمنحته فرصة بالتأكيد"

يعمل ديك لوكين في نادي غرونينغن جنبًا إلى جنب مع ديس يانسي، وقد أعرب في برنامج «Goedemorgen Eredivisie» عن رأي إيجابي بشأن المدافع المستعار من أياكس. أما بالنسبة للاعب المستعار من بي إس في تايغو لاند، فإن مدرب غرونينغن أكثر انتقادًا بكثير.

سُئل لوكين في البرنامج الصباحي على قناة ESPN عما إذا كان يانس ولاند جاهزين للعب مع أياكس وPSV على التوالي. "أوافق وأختلف"، هكذا حكم مدرب نادي غرونينغن. "تيغو لاعب رائع. لكن في رأيي، لا يزال بحاجة إلى عام آخر ليتمكن من لعب دور حقيقي في PSV."

ثم يتلقى يانس إطراءً كبيراً من مدربه في غرونينغن. "إنه يخطو خطوات كبيرة، خاصة بعد العطلة الشتوية. لو كنت أعمل في أياكس، لمنحته فرصة بالتأكيد"، هكذا أبلغ لوكين الإدارة الفنية في أمستردام.

يرفض لوكين أن يصرح علناً بأن لاند يجب أن يبقى لمدة عام آخر في نادي غرونينغن. "فذلك يعني أنني سأحل محل مديرنا الفني (مو ألاش، محرر). وهو كفء بما يكفي ليكون له رأي في هذا الأمر. لقد أصبحت مدربًا لمساعدة اللاعبين. ولو رأيت أن تايغو جاهز حقًا، لقلت ذلك بكل بساطة. لكنني أعتقد أنه لا يزال بحاجة إلى عام كامل من اللعب بكثافة، وهذه الفرصة أقل في بي إس في منها معنا."

يرى هانز كراي جونيور أن يانس قوي في التعامل مع الكرة. "لكنه جيد أيضًا بدون الكرة"، يضيف لوككين. "دييس يلعب عادةً مع وجود مسافة خمسين مترًا خلفه، لكن لا يحدث له الكثير."

لكن مدرب نادي غرونينغن يشير مباشرة إلى أن يانس يتسم أحيانًا بالكسل ويجب عليه العمل على ذلك. "لا أعرف إن كانت هذه هي الكلمة المناسبة، لكنه ليس يقظًا بما يكفي. لكن بشكل عام، فهو يفكر كثيرًا في المستقبل، ولذلك لا يقع في مشاكل."

رد كراي بـ«لا» على الفور عندما أشار المذيع ميلان فان دونغن إلى أن يانس قد يشكل ثنائياً جيداً مع يوري باس في أياكس. أما لوكين، فلديه رأي آخر. «اللاعبون الأذكياء والمتميزون قادرون دائماً على اللعب معاً بشكل جيد. هكذا أنظر إلى هذين اللاعبين».