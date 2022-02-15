"لو كان من الضروري رحيل أحدهم عن ليفربول سيكون صلاح"

توقع بول آينس لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق رحيل محمد صلاح عن صفوف ليفربول حال فشل التوصل إلى اتفاق من أجل التعاقد.

ويمتلك صلاح عقدًا مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم المقبل في صيف 2023 وحتى الآن لا جديد بخصوص المفاوضات بين الطرفين.

ماذا قال آينس؟

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية تصريحات عن بول إينس لاعب وسط فريق ليفربول قال فيها: "إذا كان هناك أي شخص سيرحل عن ليفربول، أعتقد سيكون محمد صلاح".

وأضاف: "ساديو ماني ومحمد صلاح يلعبان مع ليفربول منذ فترة وما حققاه مع النادي كان خرافيًا وقد يرغب اللاعبان في خوض تحديات جديدة في أندية آخرى خلال الفترة المقبلة".

وأتم تصريحاته: "من الواضح أن الجماهير لا يريدونهما أن يغادرا، لكن إذا لم تكن العقود مناسبة فسيرحلان"

ما الجديد بخصوص محمد صلاح وتجديد العقد؟

بحسب التقارير فإن ليفربول حاول التوصل إلى اتفاق مع محمد صلاح بشأن التجديد، إلا إنه لا يوجد أي اتفاق حتى الآن رغم مرور أشهر طويلة على المفاوضات بينهما.

وتشير تقارير صحفية مختلفة إلى أن محمد صلاح يشترط راتب أسبوعي ضخم، قد يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني، وهو ما رفضه ليفربول بسبب سقف الرواتب.

اقرأ أيضًا:

"يجب على مبابي التعلم من بنزيما"

قبل اللعب ضد رودريجو .. هكذا كانت مواجهة نيمار ووالد نجم مدريد!

إلغاء عشاء بين قادة باريس وريال مدريد.. والسبب مبابي!