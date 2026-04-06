"لو كان فان بيرسي قد قدم مثل هذا الأداء وحقق مثل هذه النتائج في أي نادٍ آخر بالدوري الهولندي، لكان قد طُرد"

لو كان روبن فان بيرسي مدربًا لأي نادٍ آخر في الدوري الهولندي، لكان قد طُرد بسبب هذا الأداء وهذه النتائج. هل يحظى فان بيرسي، مدرب فينورد، بثقة مفرطة من إدارة النادي، أم أن اللاعبين يخذلونه؟

يحتل فينورد المركز الثاني في "Vriendenloterij Eredivisie" حتى بعد التعادل المخيب للآمال 0-0 ضد إف سي فولندام. كان أداء فريق روتردام مخيباً للآمال مرة أخرى، سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية. خيب راهيم ستيرلينج الآمال مرة أخرى بقميص فينورد، كما لم يتمكن أياسي أويدا، الهداف الأول برصيد 22 هدفاً، من صنع الفارق في قرية الصيادين. كل هذا يزيد الضغط على المباراة المهمة ضد فريق NEC، صاحب المركز الثالث، الأسبوع المقبل.

رفض فان بيرسي انتقاد لاعبيه علناً بعد الأداء المتواضع. ووجه مدرب روتردام انتقاداته بشكل خاص، وبقدر كبير من السخرية، إلى تقنية الفيديو المساعد (VAR). كان من الواضح أن فان بيرسي يشعر بالانزعاج من لحظات ركلات الجزاء المتعلقة بغونسالو بورجيس وأويدا. "هل كان VAR موجودًا اليوم؟ هل كانوا موجودين حقًا؟ أوه، حسنًا. حسناً، من الجيد معرفة أنهم كانوا موجودين"، هكذا قال بسخرية شديدة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة في فولندام.

لم يذكر فان بيرسي شيئًا عن ستيرلينج وبورجيس، اللذين لم يتركا أي انطباع على الإطلاق كجناحين هجوميين أمام فريق فولندام الشجاع. كما لم يذكر ماتس ديل، الذي تعرض لخدعة واضحة في الدقائق الأخيرة، ولحسن الحظ أن الحارس تيمون فيلينرويثر أنقذ الموقف. لوسيانو فالينتي، الذي يضعه المدرب رونالد كومان في الاعتبار للتشكيلة النهائية لكأس العالم، لم يجعل من فان بيرسي مدرباً فائزاً ضد الفريق المتذيل في الدوري الهولندي. نقطة واحدة فقط، ومع العلم أن المركز الثاني أصبح مهدداً بشدة.

موسم صعب

إنه موسم مليء بالمصاعب بالنسبة لفان بيرسي على أي حال. وقد بدأ ذلك بالجدل الذي دار حول منصب القائد. وسرعان ما خسر كوينتين تيمبر، الذي انتقل الآن إلى أولمبيك مرسيليا، شارة القيادة، كما خسر سيم ستين منصب القائد في ملعب دي كويب. ومنذ يناير، أصبحت الشارة حول ذراع فيلينروثر، لكن ذلك لم يعيد الهدوء إلى فينورد. وبدا أن فان بيرسي سيُطرد بعد سلسلة من النتائج السيئة في الدوري الهولندي ودوري أوروبا، بالإضافة إلى انتقادات من بعض اللاعبين. تلا ذلك محادثات مع المدير الفني دينيس تي كلوس، الذي رفض إقالة المدرب ووجد حلاً بتعيين ديك أدفوكات، الذي سبق أن ساعد جيوفاني فان برونكهورست في تجاوز فترة صعبة، كمستشار.

لم يُستثنى فينورد المتعثر يوم الاثنين من برنامج Rijnmond الرياضي. "تفتقر فينورد إلى المبادرة وهذا له علاقة بالأمر. ترى من جميع الجوانب أنها فريق يفتقر إلى الثقة. الخوف واضح"، وفقًا للمهاجم السابق هاري فان دير لان، الذي يرى أن أدفوكات لا يضيف الكثير في الوقت الحالي. "إنه مدرب يفكر بطريقة دفاعية، وهذا واضح أيضًا. فينورد يلعب جيدًا في الدفاع، لكن اللحظات القليلة التي تحصل عليها يجب أن تكون حاسمة."

ويرى فان دير لان أن فينورد، بصفته ناديًا كبيرًا، يجب أن يكون أكثر هيمنة بكثير أمام فرق متواضعة مثل فولندام. "عندما تذهب كنادٍ كبير إلى فولندام، يجب أن تكون مهيمنًا تمامًا وعليك الحذر من لحظات الانتقال. كانت مباراة متكافئة وهذا يقلقني. يمكنك دائمًا أن تضيع نقاطًا، لكن الآن السبب هو أنك لست أفضل بكثير"، وفقًا للمحلل، الذي أكمل كلامه علي بوسابون: "المشكلة الأكبر هي الافتقار إلى الإبداع. في الثلث الأخير من الملعب، ليس لديك لاعبون يستطيعون تجاوز خصومهم بسهولة."

أسابيع حاسمة

يقع على عاتق فان بيرسي مهمة إعادة فينورد إلى مستواه الكروي في أهم مرحلة من الموسم. ففريقا NEC وتوينتي في أفضل حالاتهما ويضغطان بقوة على صاحب المركز الثاني. ولا يزال أمام فان بيرسي وفريقه خمس جولات متبقية، بما في ذلك ثلاث مباريات خارج أرضه وزيارة فريق AZ، المتأهل لنهائي الكأس، إلى ملعب دي كويب في 10 مايو. فان بيرسي مدرب شاب ويحظى بثقة إدارة النادي في جنوب روتردام في الوقت الحالي. لكن هذا قد يتغير تمامًا إذا ما خسر فينورد بشكل دراماتيكي في المرحلة الأخيرة من هذا الموسم وأضاع فرصة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

