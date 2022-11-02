"إيجالو أثبت أن لا مكان للشمراني في الهلال"

يرى الإعلامي الرياضي محمد الشيخ، أن تألق ناصر الشمراني أسطورة الهلال والكرة السعودية، جاءت بسبب عدم وجود مهاجمين أجانب في وقته يمتلكون إمكانيات كبيرة مثل الأجانب الحاليين.
وقال الشيخ خلال تصريحات عبر برنامج "أكشن مع وليد" المذاع على قناة إم بي سي أكشن: "الشمراني لاعب مميز وهداف كبير ويكفي أنه استطاع تحقيق لقب الهداف 5 مرات، وهذا رقم لا يتجاوزه إلا ماجد عبد الله برصيد 6 مرات".
وتابع: "ولكن أعتقد حتى لو أن ناصر الشمراني أو ياسر أو غيرهما، لو كان قيمة المهاجمين الأجانب بما هو عليه اليوم لن يكون لهم مكان".
واختتم الشيخ تصريحاته قائلًا: "ناصر الشمراني هل سيكون له دور إيجابي في حالة توافر مهاجم مثل الفرنسي بافيتمبي جوميس أو النيجيري أوديون إيجالو؟ بالتأكيد لا، ارتفاع قيمة اللاعب الأجنبي فنيًا وماليًا كانت ستغيب ناصر وغيره".
ويعاني المنتخب السعودي حاليًا من نقص في المهاجمين، حيث يستعد للمشاركة في كأس العالم قطر 2022 خلال المعسكر المقام حاليًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
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