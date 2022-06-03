"لو كان الأمر بيدي.. لأبقيت ماني وتركت صلاح يرحل!"

ماني أهم من صلاح بالنسبة لنجم ليفربول الأسبق

يرى الإنجليزي دون هاتشيسون لاعب ليفربول السابق أن الأمر لو كان بيديه فيما يتعلق بمستقبل نجمي الفريق، ساديو ماني ومحمد صلاح، لاختار بقاء السنغالي.

وعدد اللاعب الإنجليزي السابق مزايا ماني في هذا الإطار، والتي تجعله مفضلًا بالنسبة له عن المصري.

وقال هاتشيسون: "إذا كان الأمر بيدي لأبقيت ماني أمام صلاح، مستواه الحالي لا يصدق، لم توجد لديه أي مشكلة مع المدرب ولا قصص كثيرة حوله، العمل الذي قام به أيضًا مع منتخب بلاده وناديه رائع للغاية، وكذلك ما يفعله خارج الملعب وكرة القدم".

وأردف في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن": "لا أستطيع تخيل مقدار الخسارة التي ستحدث لو تركوا ماني يرحل، إنه واحد من أولئك اللاعبين الذين يمكن الاعتماد عليهم".

وأضاف: "حينما أتى من ساوثهامبتون لعب في مركز الجناح الأيمن، ثم أتى صلاح ليتحول إلى الجناح الأيسر، ثم أتى دياز فأثبت كفاءته في العمق، يستطيع اللعب في كل المراكز جيدًا، أتفهم بوضوح أن قيمة 30 مليون يورو كبيرة، ولكنها تبدو ضئيلة بعض الشي بالنسبة لي بالنسبة لماني".

مستقبل كل من المصري والسنغالي مع ليفربول محل الكثير من الجدل، صلاح يتبقى عام في عقده ولكنه أكد أنه باق للموسم المقبل، بينما ماني قريب من الرحيل إلى بايرن ميونخ حسبما أفادت العديد من التقارير الصحفية.

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