"لو غادر مولر بايرن ميونخ لكلف أكثر من نيمار لباريس سان جيرمان"

أسطورة بايرن ميونخ يقارن بين مولر ونيمار دا سيلفا

أكد فرانتس بكنباور، أسطورة منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ، أنّ هناك لاعبون يستحقون أكثر من قيمة انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو وعلى رأسهم جيرد مولر.

مولر هو الهداف التاريخي لبايرن ميونخ والدوري الألماني والذي سجل أكثر من 700 هدف في مسيرته الرياضية.

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وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 بعد كسر عقده مع برشلونة مقابل 222 مليون يورو ليصبح أغلى صفقة في التاريخ.

وقال بكنباور في حوار مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "لو أنّ نيمار كلّف 222 مليون يورو فيجب دفع مبلغ أكبر من ذلك لأجل جيرد مولر، لو كان الأخير لاعبًا في العصر الحالي".

وأوضح: "مولر هداف بامتياز ويستطيع التسجيل بصورة مستمرة، إنّه يحرز أهدافًا بشكل يتفوق على كل من سبقه ومن تلاه".

صخرة الدفاع الألمانية أشار إلى أنّ نيمار حتى لا يتفوق على أساطير منتخب البرازيل، مؤكدًا تعلقه بحامل لقب كأس العالم 3 مرات، بيليه.

وأردف: "بيليه هو أفضل لاعب في التاريخ بالنسبة لي، سواء على الصعيد الرياضي أو الشخصي".

واختتم: "انبهرت كثيرًا حينما شاهدته في مرة يدخل حافلة المنتخب البرازيلي ثم يخرج منها بعد عدة دقائق لأنّ أحد المشجعين طلب منه توقيعه. لقد كان أمرًا عظيمًا".

جدير بالذكر أنّ نيمار هو أفضل هداف برازيلي في دوري أبطال أوروبا كما ينافس بيليه على لقب الهداف التاريخي لمنتخب السيليساو.