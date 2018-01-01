لو سيلسو: لا أتفهم مقارنة أي لاعب بميسي

ميسي يقدم عروض مبهرة مؤخراً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض جيوفاني لو سيلسو، لاعب ريال بيتيس والمنتخب الأرجنتيني، الانتقادات الأخيرة بحق مواطنه ليونيل ميسي وأكد أن الأخير بعيد عن أي مقارنات.

وتعرض ميسي لانتقادات مؤخراً من قبل النجم البرازيلي السابق بيليه والذي قال إن الأرجنتيني يعيبه استخدامه لقدمه اليسرى فقط.

وقال لو سيلسو في حوار مع "ماركا": "هناك ميسي وحيد ونحن نراه في مبارة تلو الأخرى، تلك المقارنات لا يمكن أن تحدث". اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وأضاف: "هو ميسي وحيد بالعالم، يحمل الرقم عشرة في برشلونة ودائماً ما يفاجئنا، هو متعة لأعين كل متابعي كرة القدم".

ولكن لو سيلسو كشف أن لاعبه المفضل أرجنتيني آخر: "أنخيل دي ماريا هو مثلي الأعلى لكوننا من روساريو مثل بعضنا البعض، لم أتخيل أن أقابله في باريس، ساعدني كثيراً في التأقلم".

ويلعب لو سيلسو حالياً على سبيل الإعارة مع ريال بيتيس من فريقه الأصلي باريس سان جيرمان.

ولعب الأرجنتيني 19 مباراة في بيتيس وسجل سبعة أهداف حتى الآن هذا الموسم في مختلف المسابقات.