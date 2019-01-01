لو سيلسو: اهتمامات ريال مدريد وبرشلونة؟ لم أسمع عنها

نجم باريس سان جيرمان المعار إلى ريال بيتيس لو سيلسو يتحدث عن اهتمام ريال مدريد وبرشلونة به

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم الأرجنتيني الشاب جيوفاني لو سيلسو إنه لا يعلم شيئًا عن رغبة ريال مدريد وبرشلونة في التعاقد معه.

وكان لو سيلسو قد أصبح مطمعًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى بعد أدائه هذا الموسم مع ريال بيتيس.

وبخصوص ذلك، قال لو سيلسو إنه لا يعلم شيئًا عن مفاوضات ريال مدريد وبرشلونة معه في الفترة الأخيرة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "لا أعلم شيئًا عن كل ما يدار حولي، أركز فقط مع فريقي في الوقت الحالي وسأنتظر إلى نهاية الموسم حتى أعلم كيف ستؤول الأمور"

وتابع: "ريال مدريد وبرشلونة؟ لم أسمع عن اهتماماتهم بي، هما كبار أسبانيا والجميع يتمنى اللعب لأي منهما ولكنني في الوقت الحالي لا أرتبط بأي صلة معهما"

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يذكر أن ريال بيتيس قد أعلن عدم قدرته على تحمل تكاليف شراء لو سيلسو بنهاية الموسم، ما يعني أنه سيعود إلى فريقه باريس سان جيرمان بعد نهاية فترة الإعارة.