"لو رئيس الهلال حكمًا للكلاسيكو لاحتسب ركلتي جزاء لنادي الاتحاد!"

النصراويون كانوا يتواجدون في مدرجات الهلال

لم تمر مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد مرور الكرام، حيث تحدث البعض عن تعرض العميد للظلم التحكيمي في تلك المباراة، وأنه كان يستحق الانتصار.

وتعادل الهلال أمام ضيفه الاتحاد بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 27 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وقال الإعلامي الرياضي عوض الغامدي خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "لو فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، حكمًا للكلاسيكو، لطرد محمد جحفلي واحتسب ركلتي جزاء لنادي الاتحاد".

وأضاف: "هناك جمهور كان سعيدًا بفوز الهلال غير الهلاليين، ورأينا جمهور لنادي النصر في مدرجات الموج الأزرق".

تعادل الاتحاد أمام الهلال، قلص الفارق بينه كمتصدر لترتيب دوري روشن للمحترفين، وبين النصر الوصيف إلى 3 نقاط، قبل نهاية البطولة بثلاث جولات.