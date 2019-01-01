لو بارزيان | سان جيرمان يوقع مع مستقبل حراسة مرمى تشيلسي "مجانًا"

كشفت تقارير صحافية فرنسية، عن اقتراب إدارة باريس سان جيرمان من الحصول على توقيع أحد مواهب تشيلسي، وذلك سيتم بموجب قانون بوسمان، بمجرد أن ينتهي عقد اللاعب مع ناديه اللندني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "لو بارزيان"، فإن العملاق الباريسي توصل بالفعل إلى اتفاق مع الحارس البولندي الشاب مارسين بولكا، بموجبه سينتقل إلى "حديقة الأمراء" بعقد مدته ثلاث سنوات، وذلك بأثر فوري من انتهاء عقده مع البلوز، مع أول ساعات الشهر الجديد.

ولفتت الصحيفة العاصمة الفرنسية، أن بطل اليوربا ليج، حاول إقناع الحارس البولندي بتمديد عقده لفترة أطول، كدعم للنادي في محنته، بعد العقوبة المفروضة من قبل الفيفا، بالحرمان من ضم لاعبين جدد لفترتين انتقالات، إلا أن المحاولات باءت بالفشل.

🔵تشيلسي يقدم بيتر تشيك مستشاره الفني الجديد pic.twitter.com/biEooRPYGm — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 21, 2019

وكان الحارس البالغ من العمر 19 عامًا ينتظر الحصول على فرصته مع المدرب السابق ماوريسيو ساري، سيما بعد رحيل الاخطبوط البلجيكي تيبو كورتوا، لكنه في النهاية اكتفى بإدراج اسمه ضمن القائمة المشاركة في حملة اليوربا ليج الأخيرة، التي توج الفريق بلقبها، لكن دون أن يسجل الحارس البلجيكي ولو مشاركة واحدة.