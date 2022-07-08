"ماذا نفعل لو زادت الأندية لإنقاذ الأهلي وهبط النصر الموسم القادم؟"

ماذا لو هبط النصر الموسم القادم؟

ظهرت العديد من المطالب خلال الأيام القليلة الماضية، بتقديم زيادة عدد أندية الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد الهبوط الصادم للأهلي.

الفكرة لها بعض المؤيدين والمعارضين من الجماهير ووسائل الإعلام، بسبب توابع هذا القرار في حالة تطبيقه الموسم القادم بدلًا من الموعد المحدد له بموسم 2023/2024.

ومن بين المعارضين كان الناقد الرياضي عبد الرحمن الجماز، الذي يرى أن زيادة عدد الفرق قد يؤدي إلى الفوضى بالمسابقة.

ماذا قال الجماز عن قرار زيادة عدد الأندية؟

قال الجماز في تصريحات له على قناة "24" الرياضية:"هذه المطالب لا تليق بالمنافسات الاحترافية رغم موافقتي على تبكير عملية زيادة عدد فرق الدوري السعودي".

وأوضح:"ولكن في الحقيقة الأمر لا يبدو منطقيًا، لأنه بالوضع الحالي الأهلي سيهبط بكل الحالات من الناحية الحسابية لاحتلاله المركز قبل الأخير".

🗣 عبدالرحمن الجماز :

الان الموسم القادم لو هبط النصر هل نزيد عدد الأندية..

الحصاد الرياضي ...@Aljamaz8910 pic.twitter.com/RfrFgtQKm6 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 7, 2022

واستكمل:"هناك بعض الادعاءات حول أن هبوط الأهلي حدث بفعل فاعل، وهذا غير صحيح، ولكن لو افترضنا صحة هذا الحديث وبقى الفريق ولم يهبط، ماذا لو هبط النصر الموسم القادم؟ هل تحدث زيادة جديدة في عدد الفرق؟ بهذا الشكل سنصل إلى 40 فريقًا بالدوري".

وواصل حديثه:"ندرك أن الجماهير الأهلاوية تعيش الآن في حالة صدمة وإنكار، ولكن يجب على كل فريق مواجهة مصيره والتعامل مع الواقع والسعي للعودة كفريق أول ومنافس".

هل تساهم الفكرة في إنقاذ الأهلي؟

الناقد الرياضي محمد الدويش صدم الجمهور الأهلاوي بالكشف عن أن زيادة أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي لو حدث الموسم القادم لن يُنقذ الأهلي من الهبوط لدوري يلو.

وأضاف موضحًا "اتحاد كرة القدم السعودي قرر زيادة عدد أندية دوري المحترفين للموسم بعد القادم بحيث تُصبح 18 ناديًا، وأقر آلية تطبيق ذلك بهبوط ناديين من الدوري الموسم القادم وصعود 4 أندية من دوري يلو".

وتابع "بالتالي، إن طُبق هذا القرار من الموسم القادم، سيهبط فريقين من دوري المحترفين ويصعد 4 من دوري يلو، ومن سيهبط هما صاحبي المركزين الـ15 والـ16، وبالتالي الأهلي سيكون ضمن الفريقين الهابطين لأنه أنهى الموسم في المركز قبل الأخير".

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