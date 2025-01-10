"الحي أبقى من الميت" .. لويس فيجو يتورط في معركة سياسية واتهام بالغباء بسبب "ديكتاتور إسبانيا"

نجم الريال وبرشلونة السابق يهاجم الحكومة

لا تزال الحرب الباردة، قائمة بين البرتغالي لويس فيجو نجم ريال مدريد وبرشلونة السابق، والسياسي الإسباني جابرييل روفيان، لكنها أخذت منحنى جديد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان فيجو، قد نشر تغريدة على حسابه بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، أبدى خلالها اعتراضه على سياسات الحكومة الإسبانية وصرف الكثير من الأموال خلال الذكرى الخمسين لوفاة الديكتاتور الإسباني فرانسيسكو فرانكو.

وقال فيجو في تغريدته: "أشعر بالأسف لأن جميع الأموال التي تتكبدها الاحتفالات بوفاة حدثت في تاريخ إسبانيا قبل 50 عامًا، لا تُستخدم لصالح المتضررين من إعصار دانا في فالنسيا، حتى يتمكنوا من الخروج من ذلك الجحيم في أسرع وقت ممكن. المشكلة الأكبر اليوم هي الأحياء، وليس الأموات".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم تعجب تغريدة النجم البرتغالي، روجر هيريديا، وهو محامٍ ورئيس جمعية المفقودين في الحرب الأهلية، حيث أعاد نشرها وعلق عليها، قائلًا: "هذا ما يعنيه أن تكون لاعب كرة قدم عظيمًا، لكنك تريد إثبات أن الأغنياء قد يكون لديهم أيضًا معدل ذكاء مشكوك فيه".

وأضاف: "لدى إسبانيا 100 ألف شخص مفقود في القبور تنتظر أسرهم استعادتهم نتيجة الفاشية، التي لا تزال موجودة".

وحصلت تغريدة هيريديا على أكثر من 11 ألف مشاهدة، وبالطبع كان السياسي جابرييل روفيان من أوائل المستخدمين الذين قاموا بإعادة نشر التغريدة الساخرة من خصمه فيجو، في فصل جديد من فصول الصراع الشخصي بينهما، ولم يعلق أي منهما على هذه القضية مرة أخرى.