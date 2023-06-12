لويس سواريز فكرة .. تصرف جدلي على طريقة الأوروجوياني يثير الجدل في إيطاليا

فكرة لويس سواريز بكل تفاصيلها تظهر في الأدوار الحاسمة بالدوري الإيطالي

ضمن فريق هيلاس فيرونا البقاء في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد تغلبه على سبيزيا في مباراة شهدت حضور طيف الأوروجوياني لويس سواريز لاعب برشلونة الأسبق.

وتغلب هيلاس فيرونا 3-1 على سبيزيا بعشرة لاعبين، أمس الأحد، في مباراة البقاء بدوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة لدافيدي فاراوني في الدقيقة 68 واحتسب ركلة جزاء لسبيزيا لكن حارس هيلاس تصدى لها.

لقطة القائد دافيدي وتصديه للكرة وإبعادها بيده من على خط المرمى أعادت للأذهان ما فعله الأوروجوياني لويس سواريز أمام غانا في مونديال جنوب إفريقيا 2010.

ومنع سواريز الكرة من دخول المرمى بيده؛ فطُرد وحصلت غانا على ركلة جزاء أضاعها أسامواه جيان لتذهب المباراة إلى ركلات ترجيح وتفوز أوروجواي وتتأهل إلى نصف النهائي، وتمنع غانا من أن تكون أول دولة إفريقية تصل إلى هذا الدور الذي نجح المغرب أخيرًا في الوصول إليه في قطر 2022.