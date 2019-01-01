لويس سواريز: جيرارد حذرني من الانضمام إلى آرسنال

لويس سواريز يتحدث عما دار بينه وبين جيرارد حين كان لاعبًا في صفوف ليفربول حول الانتقال إلى آرسنال

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم الأوروجوياني لويس سواريز إن ستيفين جيرارد تدخل لمنعه من مغادرة ليفربول إلى آرسنال صيف العام 2013.

وكان سواريز قد اقترب من الانضمام إلى صفوف آرسنال، عندما كان لاعبًا في صفوف ليفربول وقبل الانضمام إلى برشلونة.

وكان آرسنال قد قدم عرضًا بـ 40 مليون جنيه استرليني وجنيه واحد، من أجل تلبية رغبات ليفربول الذي وضع 40 مليون باوند كحد أدنى.

وبخصوص ذلك قال سواريز: "كنت على وشك الرحيل إلى آرسنال وكنت مقتنعًا بالانضمام إليهم، حتى تدخل ستيفين جيرارد"

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "أخبرني جيرارد أنه في حال انتظرت موسمًا آخر مع ليفربول فإنه سيصبح بإمكاني الانضمام إلى برشلونة أو ريال مدريد أو بايرن ميوينخ"

وتابع: "كانت هذه آخر محادثة بيني وبين ستيفين قبل أن أغير قراري، ومن ثم أبلغت وكيل أعمالي بأنني لن أرحل إلى آرسنال"

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يذكر أن لويس سواريز كان قد قدم موسمًا خرافيًا حينها في 2014، ما قاده إلى الانتقال لصفوف برشلونة مقابل حوالي 75 مليون باوند.