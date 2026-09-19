كان لدى بايرن الكثير للاحتفال به في غرفة الملابس. بعد فوز بنتيجة 7-0 كهذا، تتراكم أسباب الفرح سريعًا. وقال هاري كين بعد دقائق قليلة من منتصف ليل الجمعة، بصفته آخر لاعب من بطل ألمانيا القياسي يغادر بعد الاكتساح أمام برلين، وهو يحمل قلبًا من خبز الزنجبيل كُتب عليه الرقم 100 احتفاءً برقمه القياسي الرائع الجديد: «المدرب طلب من بعضنا إلقاء كلمات في غرفة الملابس».

وأضاف كين بمعنويات مرتفعة: «مايكل سجل أول هاتريك له معنا، وإيزي (سايباري، المحرر) سجل أول أهدافه مع بايرن، وأنا سجلت هدفي رقم 100، وسيرج جنابري عاد بعد إصابته»، قبل أن يضيف ضاحكًا أن كلمة أوليسيه كانت الأقصر.





ولا يُعرف ماذا كان رأي لويس دياز في حديث بقية النجوم الهجوميين أمام الفريق المجتمع عن إنجازاتهم. فقد غادر أليانز أرينا من دون أي تعليق إضافي. وكان التباين صارخًا إلى أبعد حد. ففي جهة، توالت أسباب التشجيع والاحتفال، وفي الجهة الأخرى وقف لويس دياز، المهاجم الذي يبدو حاليًا وكأنه يجذب سوء الحظ. كان الشخصية الحزينة وسط كل أولئك الذين حالفهم التوفيق.

متى سجل لويس دياز آخر أهدافه مع بايرن ميونخ؟

لكن شيئًا واحدًا برز على الأقل: لم يكن يبدو محبطًا بعد أمسية أخرى محبطة لفريق ميونخ، هي الخامسة له تواليًا. فمنذ هدفه الذي جعل النتيجة 5-1 في افتتاح الدوري الألماني أمام شتوتجارت، لم يقدم اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا أي شيء يُذكر في المباريات التالية.

والأسوأ من ذلك أنه أهدر أيضًا فرصًا كبيرة جدًا أمام شالكه، وأوسنابروك في الكأس، وبودو/جليمت في دوري أبطال أوروبا. وفي الأسبوع الماضي، وبعد مشاركته بديلًا في إلفرسبيرج، أثار غضب زميله يوسيب ستانيشيتش عندما لم يسدد مباشرة على المرمى رغم تلقيه تمريرة مثالية من مايكل أوليسيه داخل منطقة الجزاء، بل بدا وكأن لديه في ذهنه عدة لمسات استعراضية قبل أن يكتفي في النهاية بمحاولة خجولة بالكعب.

هذه المرة، جاءت أبرز لحظاته حين أنهى ما كانت أفضل هجمة لميونخ حتى تلك اللحظة، لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل.

وبخوضه مباراة جديدة من دون هدف أو تمريرة حاسمة، نكث دياز الوعد الذي قطعه في مقابلة مع Sky/RTL. وقال: «أعتقد أن هذا الهدف سيأتي في المباراة المقبلة. عليك أيضًا أن تبقى هادئًا ذهنيًا حتى لا يثقل عليك الأمر. المهم هو الاستمرار في العمل على ذلك والتحسن. أعلم أن المسألة تتعلق فقط باللمسة الأخيرة. اللمسة الأخيرة فقط هي ما ينقص، وبعدها سيكون كل شيء على ما يرام».

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إلى أي مدى يستغل زملاء لويس دياز في بايرن فرصهم؟

سيتعين على دياز الآن الانتظار حتى 10 أكتوبر من أجل فرصته التالية لقلب الأمور. إذ تسبق مباراة أوجسبورج فترة المباريات الدولية. وقد مُنح لويس دياز إذنًا خاصًا. وقرر مدرب كولومبيا نيستور لورينسو، بالتشاور مع مهاجمه، عدم استدعائه. ومن المفترض أن يحصل دياز على راحة بعد موسم سابق استنزف طاقته بشدة مع 51 مباراة مع بايرن، سجل خلالها رقمًا استثنائيًا بلغ 26 هدفًا و23 تمريرة حاسمة، إلى جانب 16 مباراة أخرى مع منتخب كولومبيا (7 أهداف و3 تمريرات حاسمة).

وحتى خلال كأس العالم، عندما بلغ دياز دور الـ16 مع كولومبيا، عانى من مشكلة استغلال الفرص، وفي الأسابيع الأولى بعد عودته إلى ميونخ تفاقمت تلك المشكلة، إلى أن كاد لا يحصل على أي فرص أمام يونيون.

ومع ذلك، ووفقًا لبيانات Sofascore، فقد أهدر بالفعل ست فرص محققة في الدوري الألماني وحده، كما سجل بعد أول أربع جولات من البوندسليجا قيمة أهداف متوقعة بلغت 3.1. وبالمقارنة، سجل هاري كين حتى الآن ثلاثة أهداف من xG بلغ 2.17، بينما يملك المتألق مايكل أوليسي أربعة أهداف من xG بلغ 2.65. وفي جميع المسابقات، يمتلك أوليسي بالفعل ثمانية أهداف وثلاث تمريرات حاسمة. أما إسماعيل سايباري، الذي دخل بدلًا من دياز أمام أونيون في الدقيقة 63، فلديه هدف واحد وثلاث تمريرات حاسمة من أول أربع مباريات له في البوندسليجا خلال 178 دقيقة فقط من اللعب.

هل ربما رأى لويس دياز بنفسه هذا التراجع في المستوى قادمًا؟

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن للشؤون الرياضية، بنبرة مطمئنة يوم الجمعة: «البعض قد يكون سعيدًا لو كان هبوط مستواه مثل هبوط مستوى دياز».

ثم أوضح: «في أميركا الجنوبية، المباريات الدولية ليست ضرورية تمامًا الآن، وهذا ببساطة جيد للاعب في هذه اللحظة. لقد خاض بالفعل عددًا هائلًا من المباريات. لذلك، فمن هذه الناحية، الأمر جيد». وأضاف إيبرل أن دياز «سيذهب أولًا في عطلة قصيرة ثم ينطلق من جديد. سيكون لديه برنامجه. لا داعي للقلق من أنه لن يعود في حالة بدنية جيدة».

واللافت أن لويس دياز يبدو على الأقل أنه أخذ في الحسبان احتمال حدوث تراجع في المستوى مع بداية هذا الموسم. ففي المقابلة مع Sky/RTL، كشف حتى أنه كان ليرحب بوجود بديل في مركزه. وقال: «بالطبع أريد دائمًا أن ألعب. لكن إذا كان هناك شخص يمكنه المساعدة في مركزي: أهلًا به. هذا يساعد كثيرًا عندما لا تسير الأمور جيدًا. حينها يكون زميلك موجودًا لمساعدتك، وبهذه الطريقة تتناوبان. هذا مهم جدًا. كنت سأحب ذلك. لكن لا بأس، لم يحدث. نحن جيدون كما نحن أيضًا».

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لويس دياز سبق أن مُنح إذنًا خاصًا مرة من قبل في بايرن

وكان بايرن قد خطط بالفعل، وأعلن ذلك، لخوض الموسم بوجود هذا البديل لدياز. لكن قبل وقت قصير من نهاية فترة الانتقالات، أعار أريخون إبراهيموفيتش إلى أوجسبورج، وهو ما أثار دهشة اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا أيضًا. وعندما سُئل إيبرل يوم الجمعة عما إذا كان بايرن قد يعيد التفكير في الشتاء بشأن بديل لدياز، في ظل أن مركز الجناح الأيسر هو الوحيد اسميًا الذي لا يملك تغطية مزدوجة، رد قائلًا: «من أين سجل إيزي هدفه اليوم؟».

وكان سؤال إيبرل بلاغيًا، لأن سايباري كان قد سجل، بالطبع، من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء. وبالطبع، فإن المغربي ليس جناحًا، إذ تنقصه السرعة اللازمة لذلك. لكنه ذكي جدًا في لعبه، ويتمتع برؤية ممتازة وبمهارة فنية عالية، إلى درجة أنه يستطيع نظريًا اللعب في أي مركز هجومي. كما يستطيع سيرج جنابري أيضًا أن يعوض دياز في مركزه. وفي الوقت الحالي، لا يحتاج دياز فعليًا إلى القلق على مكانه في الفريق، إذ من المرجح أن يواصل فينسنت كومباني المداورة في المباريات المقبلة لمنح جميع النجوم وقت لعب متقاربًا قدر الإمكان، وبعد فترة التوقف الدولي ستكون هناك أيضًا عدة جولات متتالية في منتصف الأسبوع.

وبالمناسبة، ليست هذه المرة الأولى التي يحصل فيها لويس دياز على عطلة في منتصف الموسم. ففي ديسمبر 2025، كان موقوفًا في دوري أبطال أوروبا بسبب بطاقة حمراء، كما كان قد نال بطاقته الصفراء الخامسة في الدوري الألماني، لذلك أرسله المدرب فينسنت كومباني «لبضعة أيام بعيدًا. أعتقد ببساطة أنه من المنطقي الآن أن يبتعد لبضعة أيام ثم يعود ذهنيًا وبدنيًا بنسبة مئة في المئة»، كما أوضح المدرب آنذاك.

وفي ذلك الوقت، عاد دياز بالفعل بكثير من الحافز، وقدم بعدها نصفًا ثانيًا جيدًا جدًا من الموسم. فهل يعيد التاريخ نفسه، لكن في وقت أبكر بكثير من الحملة؟