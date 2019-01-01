لويس جارسيا: سأفعل كل شيء للتسجيل في أنفيلد من جديد

نجم فريق ليفربول المعتزل لويس جارسيا يعود للأنفيلد من جديد من أجل مباراة ودية أمام أساطير فريق ميلان الإيطالي.

أعرب لويس جارسيا نجم فريق ليفربول المعتزل عن سعادته الغامرة لعودته لملعب أنفيلد من جديد بعد سنوات من الغياب من أجل خوض مباراة ودية لأساطير النادي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جارسيا لصالح الموقع الإلكتروني للريدز، وأكد خلالها أنه سيفعل كل شيء من أجل العودة للتسجيل في أنفيلد.

وقال جارسيا: "سأحب أن أسجل من جديد في ملعب أنفيلد، لقد كلفني الأمر الكثير في المباريات السابقة الخاصة بأساطير النادي لكنني سأحاول من جديد بكل تأكيد".

وأضاف: "بالنسبة لنا جميعًا من العظيم أن نعود لملعب أنفيلد من جديد، وأن نحظى بالفرصة من أجل اللعب على تلك الأرضية مرة آخرى، وأن نتستمع بلم شملنا".

وأكمل: "لقد جئت من ماليزا في 14 ساعة طيران، ذلك هو ما يعنيه الأمر بالنسبة لي من مشقة، كل مرة يطلب مننا فيها خوض لقاء للفريق نشعر بسعادة غامرة".

جدير بالذكر أن المباراة ستشهد مشاركة عدد كبير من أساطير ليفربول وميلان منهم أندريا بيرلو وستيفين جيرارد وجايمي كاريجار وديرك كويت وكاكا وباولو مالديني.