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اعترف لويس إنريكي بأن روما وضع باريس سان جيرمان أمام أصعب اختبار له هذا الموسم، بعد التعادل 2-2 يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، والذي أنهى سلسلة الفريق الباريسي من 12 انتصارًا متتاليًا. وبعد ركلة الجزاء المتأخرة التي سجلها دونيل مالين، أغدق المدرب الإسباني المديح على جيان بييرو جاسبيريني، بل ورشّح فريقه للفوز بلقب الدوري الإيطالي.

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روما يوقف سلسلة باريس سان جيرمان

أشاد إنريكي بروما لأنه وضع فريقه أمام أصعب اختبار له هذا الموسم، وذلك بعد التعادل 2-2 في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء. وأنهت هذه النتيجة سلسلة باريس سان جيرمان اللافتة من 12 انتصارًا متتاليًا في جميع المسابقات.

وضمن مالين، مهاجم روما، تقاسم النقاط في الدقيقة 78، بعدما سدد ركلة جزاء حاسمة بقوة في الشباك. وكانت هذه المرة الأولى التي يفرّط فيها باريس سان جيرمان في النقاط منذ خسارته على أرضه أمام موناكو في 4 سبتمبر.

إنريكي يشيد بعقلية روما وروحه

وبدلًا من التحسّر على انتهاء السلسلة المهيمنة لفريقه، سارع إنريكي إلى الإشادة بالضيوف لأنهم دفعوا لاعبيه إلى أقصى حدودهم.

«بلا أدنى شك، كانت هذه أصعب مباراة لنا هذا الموسم، سواء في دوري أبطال أوروبا أو في الدوري الفرنسي»، هكذا قال إنريكي وفقًا لما نقلته شبكة ESPN. وأضاف: «أنا سعيد بالنتيجة، والفضل يعود لروما. اللعب أمام فريق يتمتع بهذه الروح وهذه العقلية أمر صعب للغاية. إنها مختلفة كثيرًا عن نوعية المباريات التي اعتدنا عليها».

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احترام للتنظيم التكتيكي لجاسبيريني

كما شهدت مواجهة الأربعاء أول صدام مباشر بين إنريكي وجاسبيريني، مدرب روما، على خط التماس. وتوقف المدرب الإسباني قليلًا وأومأ برأسه احترامًا عند حديثه عن التنظيم التكتيكي لنظيره.

وقال لويس إنريكي: «إنها المرة الأولى التي أواجهه فيها بصفتي مدربًا. من الأفضل الحديث عن مستقبل روما، لا عن مستقبل باريس سان جيرمان. مستقبل روما رائع، ويمكنهم الفوز بلقب الدوري الإيطالي. لا شك لدي في أنهم قادرون على إنهاء الترتيب ضمن أول 24 فريقًا بدوري الأبطال، وأتمنى ذلك، ولا أرغب في مواجهتهم مجددًا. ربما في النهائي».

ترتيب مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا والتوقعات

ولم يغيّر التعادل موقع باريس سان جيرمان في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، إذ لا يزال في المركز الثاني برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، متأخرًا بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر. في المقابل، يحتل روما المركز الخامس والعشرين برصيد خمس نقاط، ما يعني أن أمامه الكثير من العمل للصعود إلى مراكز التأهل.