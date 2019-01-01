لويس إنريكي يشعل نار الأزمات في ريال مدريد

المدرب الكتالوني لويس إنريكي المدير الفني السابق لبرشلونة والحالي للمنتخب الإسباني يقول إنه لن يستدعي إيسكو لو لم يحصل على الدقائق مع ريال مدريد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد لويس إنريكي المدير الفني السابق لفريق برشلونة أنه في حاجة لخدمات اللاعب فرانشيسكو إيسكو نجم ريال مدريد في منتخب إسبانيا الذي يتولى إدارته في الوقت الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني للاروخا بعد حضوره لمواجهة ريال مدريد أمام إسبانيول ضمن لقاءات الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

وقال إنريكي: "ريال مدريد كان رائعًا أمام إسبانيول، لكن علينا أن ننتظر حتى النهاية لنرى ما الذي سيحدث، كل ما أريده أن يكون نجوم منتخب إسبانيا بخير وأن يمرون بأفضل أوقاتهم".

صلاح ورونالدينيو ومبابي وزيدان ونجوم رفضهم الكبار عندما كانوا صغارًا

وأضاف: "راموس ليس مدافعًا فقط هو لاعب وسط ومهاجم، يمكنه أن يكون ما يريد أن يكون، ومستواه يتجاوز أي شكوك، وسجله التهديفي كمدافع مذهل للغاية بسبب روحه الهجومية".

وعن إيسكو قال: "اليوم لا أعلم إذا ما كنت سأطلبه مع المنتخب أم لا، سنتعامل مع كل موقف بظروفه الخاصة، لا يزال أمامه شهرين للدخول للقائمة وسأحب لو حصل على المزيد من الدقائق حتى مثل هؤلاء الذين لا يشاركون كثيرًا، لكن هذه هي كرة القدم".

ميسي يتجاوز راؤول ويقترب من تحطيم رقم كاسياس​

واختتم تصريحاته بالحديث عن تقنية الفيديو قائلًا: "من المذهل تواجده في ملاعبنا، وخلال سنوات قليلة سيكون أفضل بكثير لكن علينا أن نصبر قليلًا".